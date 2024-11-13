Стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Вручение этой премии – признание и поощрение заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой в стране и за её пределами, отметили в пресс-службе организаторов.