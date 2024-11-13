Стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло

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Индия заняла первое место среди стран G20 с самыми низкими ценами на сливочное масло. Купить пачку весом 200 г можно всего за $1,37. Об этом информирует РИА Новости.
Второе место в рейтинге среди стран «Большой двадцатки» заняла Венгрия. Средняя стоимость сливочного масла в этом государстве равна $1,76. Тройку лидеров замыкает Португалия с $1,9.
В пятерку рейтинга вошли Соединенные Штаты ($1,94) и Польша ($1,96). Уточняется, что РФ занимает восьмую позицию среди стран G20 по ценовой доступности сливочного масла. Средняя стоимость продукта составляет $2,09.
Ранее сообщалось, что подорожание сливочного масла в РФ может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В пятерку рейтинга вошли Соединенные Штаты ($1,94) и Польша ($1,96). Уточняется, что РФ занимает восьмую позицию среди стран G20 по ценовой доступности сливочного масла. Средняя стоимость продукта составляет $2,09.
Ранее сообщалось, что подорожание сливочного масла в РФ может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова