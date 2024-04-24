Стал известен прожиточный минимум пенсионера в РФ

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Прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году составляет 13 290 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист заявила, что за последние 10 лет показатель увеличился на 6892 рубля. Она отметила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, которая учитывает заработанные пенсионные баллы, а также фиксированную часть — 8134,88 рубля в 2024 году. В зависимости от количества баллов пенсия может оказаться как выше, так и ниже прожиточного минимума. Если начисленная пенсия окажется ниже 13 290 рублей, тогда пенсионеру будут доплачивать до прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что информация о накопленных баллах хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах. Россияне могут получить по нему выписку, чтобы узнать количество баллов. Это можно сделать через портал Госуслуг или на сайте СФР.
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