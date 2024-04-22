Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

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В 2024 году для назначения страховой пенсии потребуется не менее 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент 28,2 балла, сообщил агентству «Прайм» заведующий факультетом права Высшей школы экономики НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
С 2025 года минимальный балл пенсионного коэффициента будет увеличен до 30 баллов. Это число зависит от количества уплаченных и неуплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование и продолжительности страхового стажа.
Сам размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, помноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов — 28 092,38 рубля, добавил эксперт.
Ранее Правительство РФ поддержало законопроект о двойных пенсиях для детей-инвалидов, которые одного из родителей, выполнявший воинский долг.
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Сам размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, помноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
«Если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)», – объяснил Виноградов.
При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов — 28 092,38 рубля, добавил эксперт.
Ранее Правительство РФ поддержало законопроект о двойных пенсиях для детей-инвалидов, которые одного из родителей, выполнявший воинский долг.
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Александр Климов