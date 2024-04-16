Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае

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В мае 2024 года пенсии повысят членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также получившим в мае первую группу инвалидности и тем, кому исполнится 80 лет. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в разговоре с РИА Новости.
Собеседница издания отметила, что индексация доплат проводится регулярно — 4 раза в год. Одной из дат планового перерасчета стало 1 мая.
Эксперт добавил, что у каждого пенсионера размер доплаты индивидуален, на него влияют продолжительность специального стажа, зарплата и страховые взносы.
Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
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« С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила Рыжих.
Эксперт добавил, что у каждого пенсионера размер доплаты индивидуален, на него влияют продолжительность специального стажа, зарплата и страховые взносы.
Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
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Алина Юрчак