Россиян предупредили о случаях, когда могут отказать в пенсии

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Юрист Илья Русяев заявил, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы.
В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.
Кроме этого, для получения страховой пенсии необходимо соблюсти условия, среди которых предоставление действительных документов в Социальный фонд, достижение заявителем пенсионного возраста.
Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.
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«Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов. При низких «белых» доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.
Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.
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Мелисса Тимофеева