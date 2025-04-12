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Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США

Экономист Косой: главный минус пошлин Трампа для РФ заключается в дешевой нефти
Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Для России главный минус от торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, заключается в падении цен на нефть. Об этом заявил президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, в конечном счете пошлины невыгодны никому — ни США, ни Китаю, так как рушат их экономику.
«Если реально все эти американские горки приведут к рецессии или даже снижению темпов роста мировой экономики, это может за собой потянуть снижение цен на нефть, газ, другие сырьевые ресурсы, просто в силу того, что на них упадет спрос. И это будет, безусловно, неприятно для Российской Федерации», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что произойдет, если начнется полномасштабный конфликт между Китаем и США. По его словам, обе страны в таком случае будут ждать тяжелые последствия, передают argumenti.ru. Министр обороны США также выразил надежду, что торговая война не обернется войной настоящей.
«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — подчеркнул Хегсет.
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Политолог объяснил, почему Трамп поставил введение пошлин на паузу
Политолог Мухин: Трамп приостановил введение пошлин из-за советов окружения
12 апреля 2025, 20:59

Фото: istockphoto/zimmytws

Президент США поставил на паузу введение тарифных пошлин из-за рекомендаций его окружения. Об этом заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, методы американского лидера перестали работать.
«Окружение Трампа порекомендовало ему сдать назад. Методика Трампа — бизнесмена-хулигана из 90-х, уже не работает, необходима системная политика. Перед США стоит задача диверсифицировать свою финансовую систему, решить проблему государственного долга, проблему рассеивания американских денег по всему миру, а их 80 триллионов долларов», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь эксперт-китаист Леонид Ковачич отметил, что у Китая довольно большой запас прочности экономики, что позволит стране играть вдолгую. В разговоре с RT аналитик указал, что Пекин осознает, как больно бьют по Вашингтону зеркальные пошлины. По его словам, оппоненты Трампа рассчитывают перетерпеть и перебороть его, так как его электоральный цикл ограничен.
«Как считают в Пекине, единственная цель этих торговых войн и технологических ограничений — сдерживание развития Китая, как экономического, так технологического и военного. Поэтому Пекин будет давать строго симметричный ответ, и мы это видим сейчас», — подчеркнул он.
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#сша
#эксперт
#политика
#сми
#политолог
#рф
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В США продлили чрезвычайное положение
Трамп продлил режим ЧП в США из-за якобы вредоносных действий РФ
12 апреля 2025, 19:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

Режим чрезвычайного положения в США продлил президент Дональд Трамп, причиной указаны якобы вредоносные действия российского правительства.
«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Уточняется, что документ должен быть опубликован в грядущий понедельник, 14 апреля. Отмечено, что бывший хозяин Белого дома Джо Байден ввел чрезвычайное положение указом 14024 от 15 апреля 2021 года, заблокировав российскую собственность и введя ограничения в отношении России.

В перечне действий, якобы совершаемых российским правительством, указаны попытки подрыва проведения демократических выборов в США, оказание влияния на правительства других государств и кибердеятельность.

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#россия
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Трамп готов на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишут СМИ
Axios: Трамп готов на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке
12 апреля 2025, 17:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишет Axios со ссылкой на источник.
«Трамп готов к компромиссу, чтобы заключить сделку», — сказано в сообщении.
В субботу прошли непрямые переговоры главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Встреча состоялась в оманской столице Маскате. В МИД Ирана отмечали, что стороны договорились продолжить диалог через неделю.

Как сообщил другой источник Axios, если встреча будет успешной, то прямой диалог может состояться уже на следующий или в тот же день. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран готов говорить с Вашингтоном на равноправии.

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«Истинный правитель Европы и Запада»: раскрыта цель торговых войн Трампа
Политолог Бредихин: Трамп начал торговые войны, чтобы доказать господство Западу
12 апреля 2025, 16:14

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп развязал торговые войны, чтобы показать, что он является истинным правителем Европы и всего Запада. Об этом заявил научрук АНО «Центр этнических и международных исследований», историк Антон Бредихин. По его мнению, американский лидер решил доказать, что сделает Америку великой снова.
«И они будут наказаны до тех пор, пока каждый из них не покается в своих грехах и не станет говорить о том, что Трамп самый великий, самый могучий, что Трамп — истинный правитель всей Европы и всего Западного мира. И только после этого могут быть сняты торговые ограничения и барьеры, и вновь нормализованы отношения между сторонами», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, решившего инициировать обсуждение об использовании французского «ядерного зонтика» для защиты всего Евросоюза. В беседе с RT аналитик отметил, что у французского лидера, видимо, какие-то проблемы со здоровьем. Он также напомнил, что это далеко не первое заявление Макрона об эскалации конфликта с Москвой, против чего протестуют и сами французы.
«У него что-то не в порядке со здоровьем. Делая заявление о том, что Россия, дескать, представляет собой ядерную угрозу и Франция готова взять под свою опеку весь Евросоюз. И вообще, в принципе сейчас Эммануэль Макрон допускает слишком много весьма противоречивых высказываний», — заметил политолог.
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Артиллеристы «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
12 апреля 2025, 15:51

Фото: iStock/aapsky

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Удар по позиции врага нанес расчет гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии.
«Орудия «Мста-Б», корректируемые операторами беспилотников, играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск, нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций, контрбатарейной борьбе и уничтожении скоплений личного состава ВСУ», — передают argumenti.ru сообщение МО РФ.
Вместе с тем украинский военнопленный Денис Деркач рассказал, на что приходится идти командованию ВСУ из-за больших потерь на фронте. В беседе с RT украинец поделился, что киевский режим мобилизует непригодных к воинской службе. Его самого поймали в Славянске, увезли на полигон, где на боевую подготовку потратили лишь неделю, а после отправили на передовую. По его словам, из 150 человек лишь 15 были пригодны, остальные страдали хроническими заболеваниями.
«Двоих три раза в день хватала эпилепсия. Им оказывают первую помощь и все равно потом оставляют. Говорят, что не хватает людей на фронте», — рассказал пленный.
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