Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США

Для России главный минус от торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, заключается в падении цен на нефть. Об этом заявил президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, в конечном счете пошлины невыгодны никому — ни США, ни Китаю, так как рушат их экономику.