Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США

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Для России главный минус от торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, заключается в падении цен на нефть. Об этом заявил президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, в конечном счете пошлины невыгодны никому — ни США, ни Китаю, так как рушат их экономику.
«Если реально все эти американские горки приведут к рецессии или даже снижению темпов роста мировой экономики, это может за собой потянуть снижение цен на нефть, газ, другие сырьевые ресурсы, просто в силу того, что на них упадет спрос. И это будет, безусловно, неприятно для Российской Федерации», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что произойдет, если начнется полномасштабный конфликт между Китаем и США. По его словам, обе страны в таком случае будут ждать тяжелые последствия, передают argumenti.ru. Министр обороны США также выразил надежду, что торговая война не обернется войной настоящей.
«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — подчеркнул Хегсет.Читайте также:
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