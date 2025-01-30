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Европа снова хочет покупать российские энергоносители, поскольку прокси-война Запада против РФ на Украине провалена. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — написал публицист, комментируя заголовок материала Financial Times.С 1 января Владимир Зеленский прекратил газовый транзит через Украину в Европу, не пожелав продлевать соответствующий договор. Действия Зеленского вызвали негативную реакцию в Европе.
Перед этим стало известно, куда речи Владимира Зеленского привели Украину.
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