Стало известно, зачем Евросоюз активно инвестирует в производство оружия на Украине

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Евросоюз активно вкладывает средства в производство вооружения на Украине, поскольку его собственные заводы не справляются с потребностями Кива. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Неназванный европейский дипломат подчеркнул, что Европа больше не способна производить вооружение в таких огромных объёмах, поэтому проще помочь украинцам наладить собственное производство.
При этом само издание пишет, что даже при учёте поступающего от западных союзников финансирования оборонный сектор Украины сильно отстаёт от российских объёмов производства оружия.
Также отмечается, что оборонное производство Украины даже вместе с инвестициями от третьих стран не сможет полностью заменить поставки западного оружия.
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При этом само издание пишет, что даже при учёте поступающего от западных союзников финансирования оборонный сектор Украины сильно отстаёт от российских объёмов производства оружия.
Также отмечается, что оборонное производство Украины даже вместе с инвестициями от третьих стран не сможет полностью заменить поставки западного оружия.
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Анастасия Чинкова