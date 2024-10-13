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Стало известно, зачем Евросоюз активно инвестирует в производство оружия на Украине

WP: ЕС инвестирует в производство оружия на Украине, так как не справляется сам
13 октября 2024, 16:04
Фото: iStock/fotosr

Фото: iStock/fotosr

Евросоюз активно вкладывает средства в производство вооружения на Украине, поскольку его собственные заводы не справляются с потребностями Кива. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Неназванный европейский дипломат подчеркнул, что Европа больше не способна производить вооружение в таких огромных объёмах, поэтому проще помочь украинцам наладить собственное производство.

При этом само издание пишет, что даже при учёте поступающего от западных союзников финансирования оборонный сектор Украины сильно отстаёт от российских объёмов производства оружия.



Также отмечается, что оборонное производство Украины даже вместе с инвестициями от третьих стран не сможет полностью заменить поставки западного оружия.

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#украина
#евросоюз
#производство
#оружие
#инвестиции
Военкомы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель
13 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель на западе страны. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Ранее в субботу издание писало, что на курорте появилось большое число военных. Тогда не было подтверждения о том, что будут проводиться рейды. Однако на опубликованных кадрах видно, как толпа из 30 и более человек в военной форме заходит на территорию комплекса.

Сегодня стало известно, что люди в военной форме – это представители ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине). Они проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле.

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#рейды
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ВСУ озверели из-за неудач на фронте и срывают злость на мирных людях под Курском
Боевики ВСУ срывают злость на мирных жителях Курской области
13 октября 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские боевики срывают злость на жителей приграничных районов Курской области из-за неудач на фронте. Об этом сообщают 12 октября силовые структуры.
«ВСУ разозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Репрессии усилились», — цитирует источник ТАСС.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с оккупированных территорий и уничтожили то, что не смогли забрать. Она также сообщила о расстреле мирных жителей мира во время эвакуации и других преступлениях со стороны ВСУ.

О преступлениях ВСУ также рассказала волонтер Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из приграничных районов Курской области. По данным волонтеров, украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории. В числе погибших есть и дети. На телах фиксируют огнестрельные ранения.

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Военные водрузили флаг России над окраинами села Левадное
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на запорожской линии фронта
13 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами населённого пункта Левадное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что российские войска застали врасплох противника, штурмом с юга прорвав его оборону и продвинувшись вперёд на три километра.

После этого солдаты ВС РФ водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадное, которое располагается в северо-восточной части Запорожской области вблизи с границей с ДНР.

Рогов напомнил, что ВСУ захватили этот населённый пункт в июне прошлого года, пользуясь значительным численным превосходством. Однако минувшей ночью ВС РФ отбили населённый пункт и продвинулись вглубь обороны ВСУ.

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#вс рф
#всу
#владимир рогов
#сво
#запорожская область
#оборона
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Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки запорожском Левадном
13 октября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он рассказал, что накануне российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно. Потери ВСУ составили до взвода военнослужащих, сказал Рогов.

Кроме того, считает общественник, на фоне последних продвижений российские войска имеют возможность в Запорожской области развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Освобождение Левадного позволит продвигаться на запад и юго-запад, в сторону Гуляйполя, что значительно улучшит позиции российских частей и резко ухудшит положение противника, заключил Рогов.

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#всу
#запад
#рогов
#запорожская область
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«Военное принуждение»: на Украине раскрыли детали мирного плана Зеленского
Подоляк: Мирный план Зеленского включает программу политического принуждения
13 октября 2024, 15:09

«План победы» Зеленского представят украинцам в ближайшие дни. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что это важное событие, которое поможет понять, на каком этапе находится украинский кризис.
«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Я думаю, что президент здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет», — цитирует советника издание «Страна».

По словам Подоляка, «план» включает политические, экономические и военные аспекты принуждения России к миру.

Несмотря на то, что основные моменты уже представлены, президент добавит детали, которые разъяснят суть программы принуждения и ее инновационность, заявил советник украинского лидера.

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#военные
#президент
#план
#украина
#владимир зеленский
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ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ беспилотником «Иноходец» в Курской области
13 октября 2024, 14:47

Расчёт ударного беспилотника «Иноходец» уничтожил две бронемашины ВСУ на приграничных территориях Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью дрона зафиксировало стоянку украинской бронетехники в лесопосадке в приграничном районе Курской области.

Определившись с точными координатами российские войска нанесли удары, в результате которых удалось уничтожить две боевые бронированные машины ВСУ.

Средствами объективного контроля были зафиксированы точные попадания снарядов в цели, взрывы двух машин и детонация боеприпасов.

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#минобороны рф
#вс рф
#беспилотник
#всу
#военная техника
#курская область
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ВС РФ эвакуировали трофейную бронемашину Kirpi из района Курской области
13 октября 2024, 14:00

Фото: iStock/ZenitX

Российские военные из группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с поля боя в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что очередной трофейный бронеавтомобиль турецкого производства был доставлен силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ в расположение гвардейского десантно-штормового полка. Его привезли из приграничного района Курской области.

Эвакуация боевой машины осуществлялась в два шага. Сначала военные провели инженерную разведку района, чтобы обеспечить безопасность для перемещения личного состава и техники. Затем на бронемашине под непрекращающимся обстрелом со сторону ВСУ заменили колёса, после чего доставили её в ремонтное подразделение.

В Минобороны подчеркнули, что машина находится в хорошем состоянии – у неё практически полный боекомплект и отсутствуют критические повреждения корпуса и электроники.

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#всу
#эвакуация
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ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
МО РФ: российские военные нанесли огневое поражение по аэродрому и складам ВСУ
13 октября 2024, 12:59

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады беспилотников и скопление живой силы ВСУ в 138 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке СВО, представленной в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные использовали для нанесения поражения по украинским военным объектам оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

В результате удалось уничтожить цели в 128 районах.

Также оборонное ведомство пишет, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 26 дронов самолётного типа.

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#вс рф
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#сво
#инфраструктура
#ракетный удар
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Российские войска освободили Михайловку в ДНР
13 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Также из сводки оборонного ведомства следует, что группировке «Север» удалось уничтожить склад беспилотников ВСУ, а также нанести поражающие удары по противнику в Харьковской и Сумской областях.

Группировка «Юг» продолжает успешно продвигаться в глубину обороны ВСУ, подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи, а «Восток» отразила три контратаки ВСУ.

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#минобороны рф
#россия
#днр
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