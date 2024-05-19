Лавров ответил на слова британского премьера о том, что Россия «прекратила» поставки газа

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе на данный момент нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов. Об этом Лавров сказал в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Ранее британского премьер-министра Риши Сунак сообщил, что когда глава российского государства Владимир Путин прекратил поставки газа, то это оказало «разрушительное воздействие» на жизнь многих граждан, что также поставило под угрозу британскую энергобезопасность.
Лавров отметил, что западные политические деятели только и делают, что перевирают истину и не признают действительность. По мнению главы МИД РФ, это одна из причин, по которой нынешний курс Европы является тупиковым.
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