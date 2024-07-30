Профориентолог Сатикова раскрыла, какие работники больше интересуют работодателя

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Руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова заявила, что современные работодатели ценят специалистов, обладающих универсальными навыками.
Также она отметила важность умения изучать новые технологии, получать постоянно новые знания и быть гибкими в этом плане.
Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.
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«Все больше ценятся специалисты, которые умеют управлять своим временем в любой ситуации. Не пропускать задачи, справляться с дедлайнами в условиях домашней обстановки непросто, но важно. Чтобы научиться самодисциплине, нужно начать с грамотного распределения своего времени, в будущем это поможет быстрее адаптироваться, выстраивать ритм своей жизни и быть успешнее конкурентов», — добавила в беседе с Газета.ру Сатикова.
Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.
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Мелисса Тимофеева