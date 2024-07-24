Стало известно, где подрабатывают летом российские подростки

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Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские подростки летом в основном подрабатывают продавцами (13%), официантами (12%), а также расклейщиками объявлений (12%).
Кроме этих профессий среди подростков весьма популярны и та5кие специальности, как промоутеры, курьеры, работники в пунктах выдачи, комплектовщики товаров, аниматоры, работники кол-центров и другие.
Как пишет RT, основными целями подработки для подростков являются наличие карманных денег и накоплений.
А психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова раскрыла, как привить детям самостоятельность с раннего возраста. Так, она рекомендовала развивать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность, что можно делать с помощью игр. Кроме этого, специалист отметила, что уже в дошкольном возрасте для ребёнка можно выделить свою «зону ответственности» в рамках домашних дел.
Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
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Психолог Шиманская назвала метод недопущения подростковых банд
Как пишет RT, основными целями подработки для подростков являются наличие карманных денег и накоплений.
А психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова раскрыла, как привить детям самостоятельность с раннего возраста. Так, она рекомендовала развивать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность, что можно делать с помощью игр. Кроме этого, специалист отметила, что уже в дошкольном возрасте для ребёнка можно выделить свою «зону ответственности» в рамках домашних дел.
«Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий, а затем следите за качеством их выполнения. Ребёнок сам увидит результат усилий», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Архипова.
Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
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Психолог Шиманская назвала метод недопущения подростковых банд
Мелисса Тимофеева