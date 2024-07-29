Психолог Наумова назвала профессии, более подверженные проблемам с психикой

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Психолог Наталья Наумова заявила, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.
К таким профессиям специалист отнесла полицейских, пилотов самолета, вахтеров и пожарных, спасателей и т. д. Из-за большой психологической и физической нагрузки работникам этих сфер чаще грозит выгорание.
До этого директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая назвала основные качества человека, который может добиться успеха в сетевом маркетинге. В беседе с RuNews24.ru она отметила, что такая работа требует коммуникабельности и социальной активности, самомотивированности, дисциплинированности, а также предпринимательского мышления.
Ранее исследование компании «Роквул» и сервиса hh.ru показало, что большинство россиян считают престижными профессии учёных и IT-специалистов.
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«А врачи, педагоги, соцработники, которые работают в доме престарелых, воспитатели детских домов тоже должны всегда внимательно относиться к своим подопечным, но обычно у них много сложностей в работе, поэтому они могут не справиться со своими обязанностями, и у них возникает выгорание. Они становятся жестокими по отношению к своим подопечным. В дальнейшем могут развиться психические заболевания», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.
До этого директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая назвала основные качества человека, который может добиться успеха в сетевом маркетинге. В беседе с RuNews24.ru она отметила, что такая работа требует коммуникабельности и социальной активности, самомотивированности, дисциплинированности, а также предпринимательского мышления.
Ранее исследование компании «Роквул» и сервиса hh.ru показало, что большинство россиян считают престижными профессии учёных и IT-специалистов.
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Мелисса Тимофеева