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«Бургеры в McDonald’s вызывали жуткую боль в желудке»: в Госдуме высказались о возвращении брендов

Депутат Делягин предложил отказать McDonald’s в возвращении на российский рынок
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил отказать сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в возможности вернуться на российский рынок. По его мнению, в заведениях «Вкусно и точка» еда стала полезнее.
«Съеденный даже самый маленький бургер в McDonald’s, вызывал жуткую боль в желудке. Казалось, что ты съел кирпич. А вот в российском аналоге, судя по всему, изменилась рецептура, она стала лучше и даже полезнее. <…> Ввиду сложившейся обстановки, честно говоря, я не вижу никакого смысла возвращать вредную и никому ненужную сеть, если наши в этой битве выиграли», — заявил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь экономист Андрей Лобода предложил ввести единовременный налог на прибыль для возвращающихся компаний, который пойдет на восстановление новых регионов России. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что многие бренды ушли из-за боязни политического давления в своих странах.
«Бывшие офисы, магазины, уже заняты либо российскими аналогами, либо конкурирующими компаниями из дружественных стран», — поделился Лобода.
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Переехала в США, основала собственный фонд и усыновила ребёнка: история жизни и трагической смерти доктора Лизы
20 февраля 2025, 13:37

Елизавета Глинка (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Елизавета Петровна Глинка, более известная как Доктор Лиза, вошла в историю как выдающийся российский врач, гуманитарный деятель и правозащитник. Её жизнь была посвящена помощи тем, кто больше всего нуждался в заботе, и её вклад в развитие благотворительности в России невозможно переоценить. «Радио 1» расскажет о её ​карьере и личной жизни.

Детство и образование


Будущая Доктор Лиза появилась на свет 20 февраля 1962 года в Москве. Её мать, Галина Поскрёбышева, была известным диетологом и популярным телеведущим, а отец, Пётр Сидоров, служил в военной сфере. С детства она мечтала стать врачом, а любимой игрой была «больница». Это определило её дальнейший путь: после окончания школы она поступила во 2-й Московский государственный медицинский институт, где изучала детскую анестезиологию и реаниматологию. Получив медицинское образование, она стремилась к дальнейшему развитию и вскоре продолжила обучение за границей.

Переезд в США и работа в паллиативной медицине


В 1986 году Глинка вместе со своим супругом эмигрировала в США. Здесь она не только продолжила медицинскую карьеру, но и начала углубляться в паллиативную медицину — область, которая впоследствии станет важнейшей частью её деятельности. Её поразил контраст с ситуацией в России, где подобные практики отсутствовали.

«Впервые я увидела, что человек может умирать достойно», — сказала она.

В Америке Елизавета активно работала с тяжелобольными пациентами, помогая им прожить последние дни с достоинством и без боли. Именно в этот период она осознала важность доступной медицинской помощи для всех, вне зависимости от социального положения.

Елизавета Глинка (фото: liza.fund)

Работа в Киеве


После пяти лет жизни в США Елизавета Глинка переехала в Киев, где её супруг Глеб Глинка получил назначение. Здесь она приложила усилия для создания первого украинского хосписа при онкологической больнице, открывшегося в 1999 году. Даже вернувшись в Америку, она продолжала курировать его работу.

Возвращение в Россию и создание фонда «Справедливая помощь»


В 2007 году Глинка переехала в Москву, чтобы ухаживать за больной матерью. Осознав, насколько сложной остаётся ситуация с паллиативной помощью и социальной поддержкой уязвимых групп населения, она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь».

«Я организовала фонд, пока мама еще лежала в больнице. Я, наверное, сделала это, чтобы не сойти с ума», — призналась доктор.

Елизавета Глинка (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Первоначально фонд был ориентирован на поддержку неизлечимо больных. Со временем организация стала помогать и другим нуждающимся: бездомным, малоимущим, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Доктор всегда говорила, что кроме неё им никто не поможет.

«Нам одинаково дороги и наши пациенты, и те, кто согласился дать им милостыню. Потому что любая помощь нашим подопечным — бесценна. Любая. Мы пытаемся помочь тем, кому не поможет уже никто. Вне зависимости от вероисповедания, происхождения, и социального статуса», — говорила Глинка.

Гуманитарная миссия и поездки в горячие точки


Доктор Лиза была известна своим бесстрашием и готовностью рисковать ради спасения других. Она неоднократно отправлялась в горячие точки, такие как Донбасс и Сирия, где организовывала медицинскую помощь, эвакуацию больных и раненых, доставку медикаментов.

Елизавета Глинка (фото: spravedliza.ru)

Особенно важной частью её деятельности стала эвакуация тяжелораненых детей из зоны боевых действий. Глинка лично сопровождала их в больницы, заботилась о размещении, медикаментах и медицинском обслуживании.

«Помню, написала в своем ЖЖ про село Моховое, где выгорело все, кроме одного дома, — и прекрасно понимала, что никакого массового отклика не будет. Ведь массовый отклик бывает, когда кто-то из популярных блогеров делает перепост. Но прихожу утром в наш фонд — и вижу, что наше помещение полностью забито тем, что принесли люди. Места свободного на полу не было вообще», — рассказала Елизавета журналу «Фома».

Личная жизнь и семья


С будущим мужем, юристом Глебом Глинкой, Елизавета познакомилась во время учёбы. Их первое свидание состоялось у морга, где она готовилась к экзамену по судебной медицине. Несмотря на разницу в возрасте, через неделю пара поняла, что проведёт вместе всю жизнь. Поженившись, супруги сначала жили в Москве, а затем переехали в США, где у них родились два сына – Константин и Алексей. Третьего ребёнка, Илью, Глинка усыновила после того, как его приемная мать скончалась от рака. Сейчас старшие сыновья живут в Америке, а младший – в Саратове.

Несмотря на загруженность и постоянные командировки, Глинка всегда старалась уделять время семье. Её муж и дети разделяли её взгляды на жизнь и во многом поддерживали её гуманитарную деятельность. Глеб всегда старался с пониманием относится к тяжелой и довольно опасной работе своей супруги и никогда не попрекал тем, что она могла среди ночи уехать к больному человеку.

Глеб Глинка (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Трагическая гибель


25 декабря 2016 года жизнь Доктора Лизы оборвалась трагически. Она находилась на борту самолёта Ту-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией. На борту также находились артисты Ансамбля имени Александрова. Самолёт потерпел крушение над Чёрным морем, унеся жизни 92 человек, включая Елизавету Глинку.

Наследие Доктора Лизы


После её смерти деятельность фонда «Справедливая помощь» не прекратилась — её коллеги и последователи продолжили её миссию. Идеи, которые она воплощала в жизнь, продолжают вдохновлять волонтёров и благотворителей по всей России. Память о ней увековечена в фильмах, книгах и благотворительных проектах. Её могила на Новодевичьем кладбище стала местом памяти для тех, кому она помогла.

Памятник Доктору Лизе был открыт недалеко от Успенской церкви по адресу улица Сретенка, дом 5. Он посвящен не столько конкретному человеку, сколько человеческой доброте и милосердию в целом.

«Бабочка была частью логотипа нашего с Лизой фонда. Этот символ принят во многих культурах. Легкокрылое, почти бестелесное существо — совсем как душа человеческая, когда она оставляет бренное тело. Бабочку трудно поймать и потрогать, но она реально существует, для человека с эстетическим чувством это образец утончённой красоты», — рассказал Глеб Глинка для «КП».

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Психолог объяснила нежелание россиян скидываться на подарки коллегам советским прошлым
Психолог Шайдулина: россияне не скидываются на подарки коллегам из-за коммунизма
20 февраля 2025, 12:31

Фото: iStock/Deagreez

Россияне рассказали о негативном отношении к сборам денег на подарки коллегам. Исследование показало, что 38% россиян не желают сбрасываться в дни рождения.
Бизнес-психолог Кристина Шайдулина в беседе с «Радио 1» связала нежелание скидывать на подарки коллегам с отсутствием командного духа в современном мире.

«Мы дети постсоветского пространства, и когда был коммунизм — все поровну, тогда государство все компенсировало одинаково. Был такой командный дух, и эти традиции в нас до сих пор живут. Но во время сбора денег мы немного другое чувствуем — дисбаланс. Как будто ты недополучишь обратно», — объяснила эксперт.

По ее словам, несправедливость начинает нарастать в человеке, появляется чувство, что его лишают права выбора, что он теряет индивидуальность.

«Я часто называю это "коллективная совесть". У человека появляется вопрос, почему он не имеет права сам распоряжаться своими деньгами. И еще мы часто задумываемся о том, почему компания сама не дарит подарок. То есть появляется какая-то обида, претензия и состояние внутренней нестабильности», — рассказала Шайдулина.

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#государство
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Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО
20 февраля 2025, 11:40

Фото: iStock/OlFedv

Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое рассмотрят уже в ближайшее время, пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Ефремов уже обсудил с руководством колонии перспективы своего УДО. В качестве основных аргументов для своего освобождения он приводит плохое состояние своего здоровья. Сообщалось, что у Ефремова в колонии появились проблемы с сердцем, легкими и зрением. Также он говорил, что ежедневно усердно трудится: шьет в цеху форму для заключенных, выполняя поставленные планы.

Кроме того, Ефремов уже неоднократно раскаялся в преступлении и регулярно причащается и исповедуется в храме на территории колонии. Он также помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству. Так, по словам Ефремова, он готов жить на воле по-новому.

Отмечается, что адвокат осужденного собирался просить об УДО своего подопечного еще до нового года, однако из-за освещения этой темы в СМИ, вопрос пришлось отложить.

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#новости
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Ученый предложил способ борьбы с загрязнением мирового океана с помощью ИИ
Ученый Криницкий: мусор в мировом океане можно отслеживать с помощью ИИ
20 февраля 2025, 11:22

Фото: iStock/mbala mbala merlin

Несколько десятилетий пластиковые отходы, стекло, металл и другие виды мусора активно накапливаются в водной среде. Фракции мусора, в основном пластик, собираются в большие океанские мусорные острова и приводят к различного рода бедствиям.
Старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1» рассказал, что плавающий морской мусор — серьёзная проблема мирового масштаба, и для частичного решения этого используется искусственный интеллект.

«Наша задача в том, чтобы скомпоновать методику для любого парохода. Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри. Такие камеры мы ставим самостоятельно на высоте самой верхней палубы (17−20 и больше метров)», — рассказал специалист.

По его словам, считывающий с камер ИИ должен быть универсальной методикой международного уровня, что позволит избавиться от загрязнений.

«Мы выходим в море, в экспедицию, глазками наблюдаем, камера с ИИ все это время снимает. И там, где мы нашли частицы плавающего мусора, отмечаем, и это будет примером для обучения той самой модели искусственного интеллекта», — отметил эксперт.

Однако, исследователь уточнил, что искусственный интеллект не сможет решить проблему с мусором до конца, потому что это зависит от деятельности человека. И здесь вопрос не к методике наблюдений, а к методике регулирования, заключил он.

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#мусор
#камеры
#море
#искусственный интеллект
#ии
#эколог
#экология
#катастрофа
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Российским блогерам напомнили о необходимости госрегистрации
20 февраля 2025, 09:31

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Все россияне, ведущие блоги или страницы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков, обязаны передавать о себе сведения в Роскомнадзор. Памятку о том, как подать заявку на регистрацию, подготовили в ведомстве.
Заявление подаётся через портал госуслуг в личном кабинете владельца блога. Для регистрации необходимо подтвердить свои данные и заполнить информацию о ресурсе. Услуга по регистрации оказывается в течение десяти рабочих дней, однако этот срок может быть продлён по решению ведомства.

Важно сохранить номер заявления и разместить его в описании канала или в закреплённом сообщении блога в течение трёх рабочих дней, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность ресурса автору заявки.

Уведомление о регистрации поступит в личный кабинет заявителя.

После регистрации владелец ресурса должен разместить в его описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН.

Памятка-инструкция