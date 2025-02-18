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Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил отказать сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в возможности вернуться на российский рынок. По его мнению, в заведениях «Вкусно и точка» еда стала полезнее.
«Съеденный даже самый маленький бургер в McDonald’s, вызывал жуткую боль в желудке. Казалось, что ты съел кирпич. А вот в российском аналоге, судя по всему, изменилась рецептура, она стала лучше и даже полезнее. <…> Ввиду сложившейся обстановки, честно говоря, я не вижу никакого смысла возвращать вредную и никому ненужную сеть, если наши в этой битве выиграли», — заявил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь экономист Андрей Лобода предложил ввести единовременный налог на прибыль для возвращающихся компаний, который пойдет на восстановление новых регионов России. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что многие бренды ушли из-за боязни политического давления в своих странах.
«Бывшие офисы, магазины, уже заняты либо российскими аналогами, либо конкурирующими компаниями из дружественных стран», — поделился Лобода.Читайте также:
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