В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

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Западным брендам одежды будет непросто вернуться на рынок в Россию, пишет РИА Новости, ссылаясь на члена промышленно-торгового комитета Госдумы Игоря Антропенко.
«Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды», — считает парламентарий.Антропенко добавил, что при производстве одежды не нужны значительные инвестиции, а также сложные технологии, если сравнивать его, например, с производством самолетов.
Ранее стало известно, что ряд западных брендов хочет вернуться на российский рынок.
Ряд западных компаний покинул Россию на фоне спецоперации в Донбассе.
Перед этим сообщалось, какой законопроект внесут в Госдуму.
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