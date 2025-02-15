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В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

Депутат ГД Антропенко: Западу будет не так просто вернуться на рынок РФ
Фото: istockphoto/ANGHI

Фото: istockphoto/ANGHI

Западным брендам одежды будет непросто вернуться на рынок в Россию, пишет РИА Новости, ссылаясь на члена промышленно-торгового комитета Госдумы Игоря Антропенко.
«Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды», — считает парламентарий.
Антропенко добавил, что при производстве одежды не нужны значительные инвестиции, а также сложные технологии, если сравнивать его, например, с производством самолетов.

Ранее стало известно, что ряд западных брендов хочет вернуться на российский рынок.

Ряд западных компаний покинул Россию на фоне спецоперации в Донбассе.

Перед этим сообщалось, какой законопроект внесут в Госдуму.

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Депутат Рады заявил, когда весь состав ЕК посетит Киев
Гончаренко:* весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в день начала СВО
15 февраля 2025, 20:26

Фото: istockphoto/al_la

Весь состав Еврокомиссии прибудет в Киев 24 февраля, пишет РИА Новости, цитируя нардепа украинского парламента Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии», — цитирует политика РИА Новости.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Он отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет занимался геноцидом мирных граждан Донбасса.

Главными задачами спецоперации были названы демилитаризация и денацификация украинской республики.

В июне 2024 года Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт, однако украинские власти в августе того же года ввели своих боевиков на территорию Курской области.

Ранее в Польше сделали заявление об украинском конфликте.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине
Сикорский: Европе рано или поздно придется ввести войска на Украину
15 февраля 2025, 19:50

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Европа рано или поздно будет вынуждена ввести свои войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции по безопасности в Мюнхене.
«Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие», — произнес Сикорский.
Помимо этого, Сикорский раскритиковал Трампа, назвав ошибкой телефонную беседу республиканца с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оценил возможность участия Европы в переговорном процессе по урегулированию кризиса.

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Келлог оценил возможность участия ЕС в переговорах по Украине
Келлог: США не хотят, чтобы в переговорах по Украине участвовала большая группа
15 февраля 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Его слова приводит CNBC.
«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — произнес Келлог в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
Он добавил, что американская сторона пока не готова выдвинуть требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговорного процесса.

«Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях», — заключил Келлог.
Ранее стало известно, чего ждет НАТО от европейских союзников.

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Зеленский назвал самого влиятельного члена НАТО
Зеленский назвал Путина самым влиятельным членом НАТО
15 февраля 2025, 19:19

Владимир Зеленский

Российский президент Владимир Путин является «самым влиятельным членом НАТО», пишут украинские СМИ, ссылаясь на Владимира Зеленского.
«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал Зеленский в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

По информации СМИ Украины, Зеленский подчеркнул, что украинское членство в НАТО — наилучшая гарантия безопасности для его республики, поэтому глава киевского режима не снимает данный вопрос с повестки.

Ранее стало известно, что Зеленскому запретили говорить на украинском языке на мюнхенской конференции, что рассмешило присутствующих.

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На Украине пригрозили военным переворотом за преследование оппозиции
Мэр Борисполя Борисенко пригрозил военным переворотом за давление на оппозицию
15 февраля 2025, 19:01

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Глобальной очисткой» за преследование оппозиции пригрозил мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко. Обращение чиновника опубликовано в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».
«Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин... понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход - глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — произнес градоначальник.

Борисенко выбрали мэром Борисполя от «Европейской солидарности» 17 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв рядом с автобусом, где находились сотрудники украинских военкоматов.

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