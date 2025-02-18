Автоэксперт раскрыл, почему автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию

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В случае заключения мирного договора по Украине автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию, поскольку это не приведет к отмене антироссийских санкций. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в ближайшие годы не стоит ожидать возвращения иностранных автобрендов в РФ.
«Никакой возможности для этого я не вижу. <…> Компании могут изучать возможности для возврата в случае чего, но, во-первых, неизвестно, когда это «в случае чего» наступит, а во-вторых, даже если в ближайшее время будет заключен какой-то мирный договор, это не значит, что завтра будут отменены санкции. Это довольно сложный процесс», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время «Известия» выяснили, почему в прайс-листах АвтоВАЗа напротив семейства Vesta множества комплектаций появилась пометка «не производится». Как сообщили в компании, готовится обновление комплектаций для данной модели в различных ее модификациях.
«АвтоВАЗ постоянно работает над расширением оснащения своих автомобилей. Для указанных комплектаций запланировано обновление. Стоит отметить, что Lada Vesta в указанных комплектациях доступна у дилеров», — заверили в АвтоВАЗе.Читайте также:
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