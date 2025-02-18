Автоэксперт раскрыл, почему автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию

В случае заключения мирного договора по Украине автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию, поскольку это не приведет к отмене антироссийских санкций. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в ближайшие годы не стоит ожидать возвращения иностранных автобрендов в РФ.