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Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате наступления украинской армии, может занять несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС – сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», – оценил он сроки.
По словам Сальдо, станции был нанесен значительный ущерб. В частности, наземные и надводные компоненты были почти полностью разрушены.
В то же время он отметил, что в настоящее время невозможно провести тщательное исследование плотины, чтобы определить точное время и предполагаемую стоимость ремонта, поскольку она находится на линии боевого соприкосновения.
Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате многочисленных воздействий была повреждена опора плотины, после чего началось затопление территории. И украинские, и российские официальные лица заявили, что станция не подлежит восстановлению.
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Александр Климов