Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в болото

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Каховское водохранилище после того, как плотина гидроэлектростанции была разрушена украинскими войсками, превратилось в унылую болотистую местность. Налицо настоящая экологическая катастрофа.
Об этом сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, вся та часть, где располагалось водохранилище, сейчас представляет собой илистую, заболоченную территорию.
Через неё части ВСУ иногда предпринимают попытки перебраться на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Глава региона добавил, что чем быстрее будет освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее начнёт функционировать мелиоративная система.
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Александр Бойцов