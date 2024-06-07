Сальдо рассказал, сколько займет наполнение Каховского водохранилища

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Каховское водохранилище после восстановления плотины будет накапливать воду как минимум два года. На восстановление объекта уйдет порядка одного года после начала работ. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен», — заявил губернатор.Он добавил, что после за несколько дней разрушения плотины, более 17 кубических километров воды было сброшено «бесцельно» в Черное море. И не просто бесцельно, она с нанесением ущерба всей протяженности, отметил Сальдо.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища огромным потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.
Ранее сообщалось, что Киев намерен взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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