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Сумма ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысила 734 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.
«Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры», — сказал он.
Представитель ведомства сообщил, что правоохранителями проведено более семи с половиной тысяч экспертиз по разрушенным объектам. Большая часть из них постоянно находится под обстрелами ВСУ.
Ранее Украина взорвала плотину на Каховской ГЭС. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА, пострадали двое мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что таким образом радикалы пытаются показать Западу свою способность нанести ущерб РФ.
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Олег Дикий