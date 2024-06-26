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Оценена сумма ущерба от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии

СКР: ущерб от преступлений киевского режима превысил 734 млрд рублей
26 июня 2024, 16:10
Фото: IStock/Ivan_Ru

Фото: IStock/Ivan_Ru

Сумма ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысила 734 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.
«Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры», — сказал он.

Представитель ведомства сообщил, что правоохранителями проведено более семи с половиной тысяч экспертиз по разрушенным объектам. Большая часть из них постоянно находится под обстрелами ВСУ.



Ранее Украина взорвала плотину на Каховской ГЭС. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА, пострадали двое мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что таким образом радикалы пытаются показать Западу свою способность нанести ущерб РФ.

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Пушкинский округ вошёл в число лидеров по использованию карты «Стрелка»
26 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Два автобусных маршрута, курсирующих по Пушкинскому городскому округу, вошли в число областных лидеров по оплате проезда транспортной картой «Стрелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минтранса Московской области.
«Самые высокие показатели по числу оплаченных «Стрелкой» поездок оказались на маршруте №22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», где пассажиры использовали карту «Стрелка» около 325 тысяч раз, и на маршруте №21 «Станция Пушкино — Красноармейск»: там «Стрелкой» оплатили около 318 тысяч поездок», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области при помощи карты «Стрелка» было оплачено свыше 36,6 млн поездок на автобусах компании-перевозчика «Мострансавто».

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Жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом
26 июня 2024, 16:16

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект. Благодаря ему жители трёх континентов и пяти стран БРИКС, – России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать вопросы космонавтам, работающим сейчас на борту МКС.
«Первая серия проекта выйдет в нашей группе в соцсети VK. Подписывайтесь на страницу RT и следите за анонсом в нашем Telegram-канале. Вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты», – говорится в сообщении RT.
За самые интересные вопросы будут вручены призы. А автора лучшего вопроса пригласят на космодром, где он сможет понаблюдать за стартом ракеты.

Ранее в интернете появились тизерные ролики RT. Так, в соцсетях разошлось видео с гуляющим по Москве космонавтом. Видели его и в Дели. Там это видео стало вирусным, набрав более 8 млн просмотров.

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#телевидение
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В Пушкинском назвали стобалльников ЕГЭ по информатике, физике и английскому
26 июня 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Стали известны имена выпускников из школ Пушкинского городского округа, набравших высшие баллы на ЕГЭ по английскому языку, физике и информатике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лучшие результаты показали Полина Суслова, обучающаяся в образовательном комплексе №8, Андрей Загребин из образовательного комплекса №9, Давид Татаринов из центра образования №2 в городе Красноармейске, Анна Сарычева из ивантеевского образовательного центра №5 и Полина Никитина из образовательного комплекса №2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Полина Никитина дважды получила высшую оценку за ЕГЭ: у неё по 100 баллов по английскому и русскому языкам.

Ребят и их педагогов поздравил с отличными результатами глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Он также пожелал выпускникам дальнейших успехов.

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#пушкинский округ
#егэ
#максим красноцветов
#школьники
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Россияне признались в снижении стимула к работе летом
26 июня 2024, 15:48

Фото: Istockphoto / AndreyPopov

Большинство россиян оценивает желание работать летом по сравнению с другими временами года как низкое. Таковы итоги опроса, проведённого исследовательским центром «Консоль.Про».
«50% респондентов оценили его как низкое, 39% – как среднее. И лишь 11% отметили, что с приближением тёплого сезона их мотивация растёт», – приводят «Известия» результаты исследования.
Главными причинами нежелания заниматься трудовой деятельностью опрошенные считают отсутствие возможности сфокусироваться на задачах из-за тёплого сезона. Таких опрошенных – 40%. Еще 22% хотят больше отдыхать, а 17% уделяют время встречам с близкими и друзьями.

При этом почти половина опрошенных отмечает, что летом соблюдает баланс между работой и личной жизнью. Не могут грамотно распределить собственное время 29% опрошенных. Половина респондентов, 53%, признаёт, что летом больше часов тратит на себя, 47% – на работу.

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#опрос
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Учительница физики из Химок стала призёром Всероссийской олимпиады педагогов
26 июня 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Алиса Щербина, преподающая физику в химкинском филиале Московского авиационного института, заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде педагогов «Лига лучших», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Учительница физики Алиса Щербина была признана лучшей среди более тысячи учителей из 500 городов России», — отмечается в сообщении.
Всего победителями педагогической олимпиады стали десять человек, ещё 20 вошли в число призёров и около 90 стали лауреатами.

«Педагоги подтвердили высочайшую квалификацию и профессионализм, вошли в число лучших учителей России, чей пример вдохновляет других, становится маяком для талантливой молодёжи, поднимает престиж профессии учителя физики и физики как науки в целом», – прокомментировал итоги олимпиады глава отдела практики и трудоустройства студентов учебного департамента НИЯУ МИФИ Александр Сухов.
Для участников олимпиады, признанных лучшими, предусмотрены денежные призы: победители получат по 200 тысяч рублей, призёры — по 100 тысяч.

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#учитель
#физика
#олимпиада
#конкурс
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«Провокационные лозунги»: эксперт раскрыл, как наркобизнес втягивает детей
Нарколог Сараев: первое употребление наркотиков происходит в детстве
26 июня 2024, 15:29

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
По данным Всемирного доклада о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в мире в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в течение последних 12 месяцев. Число наркопотребителей в 2021 году составило около 296 миллионов.

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сказал, что наркозависимость — это проблема для всего мира, причиной которой является недостаточная информированность.

«До сих пор, несмотря на всю информацию, которая представлена в СМИ, в интернете, в художественной литературе про то, как наркотики вызывают зависимость, как болеют и умирают люди от их употребления, люди продолжают пробовать. Население пока еще обладает недостойной информированностью о последствиях употребления. Поэтому нужно, чтобы мы рассказывали, что такое зависимость, какие виды наркотиков вызывают соответствующие отклонения в психике и здоровье», — сказал эксперт.

Также, по мнению специалиста, проблема употребления наркотиков кроется в следовании трендам.

«Молодежь не осознает последствий и, следуя каким-то трендам и мнению некоторых лидеров в молодежной среде, имитируют их поведение — начинают пробовать наркотики, думая, что эта проблема их минует, что они не станут зависимыми, что они намного сильнее, чем это вещество. Но десятки и сотни лет показывают, что это не так. Люди зависимыми становятся, заболевают и умирают», — объяснил нарколог.

Еще одну проблему Марат Сараев видит в маркетинге наркобизнеса, который, как и любой другой бизнес, не стоит на месте, а, используя провокационные лозунги, соблазняет неокрепших психикой людей.

«Маркетинг оказывается впереди профилактических работ со стороны компетентных органов и медицинского сообщества. Он работает так, что наркотики могут быть доступными, и это якобы не вредно, что это может скрасить будни и изменить сознание в том смысле, что вы почувствуете себя более уверенным и настоящим. Вот эти все лозунги, которые идут со стороны наркобизнеса, влияют на психику неокрепших людей — это чаще всего дети и подростки. И с каждым годом мы видим, что начало употребления наркотиков молодеет. Можно заявить, что первое употребление наркотиков происходит в детстве», — рассказал собеседник.

По словам Марата Сараева, некоторые люди становятся зависимыми еще до употребления, что говорит о его психическом нездоровье.

«Человек может быть заранее подготовлен к тому, что первая доза наркотиков или алкоголя точно сделает его зависимым. Это определенные психические статусы, которые уходят корнями в генетику, в наследственные психиатрические заболевания или приобретенные заболевания в результате травмы. Риски, когда человек может стать зависимым после первого употребления, очень велики. Имеет также большое значение система употребления и частота, когда из раза к разу организм привыкает, вырабатывается толерантность, доза растет, и человек становится зависимым физически и психически», — объяснил нарколог.

Он добавил, что процесс лечения наркозависимости специалисты не называют процессом полного излечения, потому что всегда есть риск возвращения.

«Мы называем это «процесс длительной стойкой ремиссии», когда болезнь остановилась и в своей динамике не развивается. Это эффект эскалатора, когда человеку надо двигаться вверх, а эскалатор идет вниз. Чтобы достичь верха порой не хватает жизни — люди долгое время находятся в состоянии ремиссии», — сообщил эксперт.

В завершении беседы нарколог выразил большое уважение людям, которые в процессе ремиссии делают огромные усилия и соблюдают дисциплину.

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На семи дорогах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
26 июня 2024, 15:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали на семи дорогах в шести округах Московской области работники Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту искусственных неровностей были проведены на улице Совпартшколы в красногорском посёлке Нахабино, на Вокзальной улице в Чехове, на Пироговском шоссе в Мытищах, улицах Фрунзе и Горького в Жуковском, на Староандреевской улице в солнечногорском рабочем посёлке Андреевка и на Трёхгорной улице в посёлке Трёхгорка Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что «лежачих полицейских» устанавливают рядом с объектами социальной инфраструктуры и в потенциально опасных местах, чтобы водители, проезжая там, снижали скорость.

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#минтранс мо
#автодор
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В Подольске отремонтируют школу, построенную 86 лет назад
26 июня 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, построенную в Подольске в 1938 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, в обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту и поставка оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного здания школы, расположенного по адресу: Февральская улица, дом №30, составляет более 3 тысяч квадратных метров. Ремонт должны завершить в 2025 году.

Начальная цена лота — 304 миллиона 310 тысяч 524 рубля 43 копейки, заявки принимаются до 15 июля.

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В Подмосковье управляющие компании восстановили освещение в МКД
26 июня 2024, 14:25

Фото: пресс-службы Минчистоты Московской области

В более 2 тыс. многоквартирных домах Подмосковья управляющие компании восстановили освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Отсутствие освещения в подъезде — это не только вопрос комфорта, но и серьёзная угроза для безопасности.

«Из-за плохой видимости могут происходить несчастные случаи, а также возрастать уровень преступности. Освещение в подъезде должно быть ярким и равномерным, чтобы обеспечить хорошую видимость. За работу осветительных приборов в общих зонах отвечает управляющая организация дома. С начала января по заявкам жителей было восстановлено освещение более чем в 2 000 подъездов Московской области», — отметили в ведомстве.

С проблемами освещения в подъезде можно обратиться в управляющую компанию или оставить заявку через портал ЕДС МО.

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