Оценена сумма ущерба от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии

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Сумма ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысила 734 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.