Стали известны возможные сроки снижения ипотечных ставок

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Доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ Президентской Академии Елена Иванкина заявила, что ипотечные ставки в России могут снизится до понижения ЦБ ключевой ставки.
«Снижение ставок по ипотеке может быть опережающим к ключевой ставке, что подстегнёт спрос на квартиры. Ключевая ставка в 2023 году повышалась с 7,5% до 16%, это привело к сокращению спроса на ипотеку. До повышения ставки часто встречалась парадоксальная реакция заёмщиков: клиенты банков активизировали свои запросы, и с ростом ставок росли запросы на кредит», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведёт к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами.
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Мелисса Тимофеева