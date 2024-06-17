Стали известны страны с самой доступной электроэнергией в Европе

Фото: iStock/vladj55
Исландия и Люксембург возглавили рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
На пятом месте оказалась Россия, за ней следуют Молдавия и Латвия. По мнению экспертов, колебания цен на розничном рынке электроэнергии в европейских странах были не везде отрицательными.
Это связано с различной структурой производства электроэнергии, а также мерами, которые были реализованы во многих странах в период высоких цен как меры по сдерживанию цен.
Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии для поставок в Германию в следующем году упала до самого низкого с ноября 2021 года уровня и составила 110,18 евро за мегаватт-час.
Читайте также:
На Украине спрогнозировали масштабный дефицит электроэнергии
На всей территории Украины экстренно отключили электричество
Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
Это связано с различной структурой производства электроэнергии, а также мерами, которые были реализованы во многих странах в период высоких цен как меры по сдерживанию цен.
Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии для поставок в Германию в следующем году упала до самого низкого с ноября 2021 года уровня и составила 110,18 евро за мегаватт-час.
Читайте также:
На Украине спрогнозировали масштабный дефицит электроэнергии
На всей территории Украины экстренно отключили электричество
Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
Александр Климов