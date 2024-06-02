На Украине масштабный спрогнозировали дефицит электроэнергии

Фото: iStock/vladj55
«Укрэнерго» прогнозирует, что на следующей неделе на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. Об этом заявил глава компании Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Общественное», передает РИА Новости.
«Дефицит, которого не было несколько дней на этой неделе, вернется и вернется в серьезном размере», – отметил руководитель национальной энергетической компании.
Он добавил, что на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.
Кудрицкий заявил, что почасовой график отключения будет действителен для страны. По его словам, дефицит связан с повреждением энергообъектов, повышением температуры воздуха и временным отключением двух энергоблоков АЭС для ремонта.
Утром 2 июня стало известно об экстренном отключении света и электричества по всей Украине в обход установленного графика.
Читайте также:
На всей территории Украины экстренно отключили электричество
Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов
В Харькове после взрыва поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавший
Александр Климов