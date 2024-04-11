Стало известно, что будет с ценами на импортную одежду в РФ

Фото: iStock/fizkes
Заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова предположила, что одежда и обувь из Армении, Казахстана, Киргизии, США и Сербии в России не подешевеет, не смотря на рост поставок.
«Снижения цен в текущей ситуации я бы ждать не стала. И, конечно, на данном этапе Армения и Киргизия не смогут заменить ушедшие бренды. Нужно учитывать, что в мире моды значение имеет не только качество товаров, но и дизайн. Огромную роль также играет сам бренд», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что в России до конца текущего года ожидается повышение цен на поездки в такси. Он отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на иностранные автомобили. В настоящее время китайские производители составляют основу российского авторынка.
Читайте также:
Кабмин работает над сдерживанием цен на бензин
В России ожидают рост цен на поездки в такси
В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк
Мелисса Тимофеева