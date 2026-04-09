Стало известно, что до трети бюджетных шин могут исчезнуть с российского рынка
До трети бюджетных автомобильных шин могут исчезнуть с российского рынка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы министерства Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт.
Согласно материалу, Минпромторг инициировал изменение техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Ведомство предлагает ограничить содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов.
Дешёвые шины часто не соответствуют этому экологическому требованию, а их использование может вредить здоровью людей и окружающей среде. ПАУ — доказанные канцерогены первой группы, они выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек.
В Минпромторге заверили, что российские предприятия в состоянии удовлетворить внутренний спрос. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития. В Роскачестве назвали новый шаг оправданным: он направлен на защиту здоровья граждан и приведение российских норм к мировым стандартам.
«Проблема ПАУ на российском рынке сосредоточена именно в бюджетном сегменте, который занимает уже около трети рынка и может выбыть после введения ограничений», — объяснил «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.Он также упомянул про трудности, которые могут последовать за инициативой. Есть шанс, что при сокращении выбора товара россияне, желая сэкономить, начнут чаще покупать подержанные шины или ездить на изношенных. Поэтому крайне важно, чтобы производители РФ оперативно заполнили выбывающие объемы.