Стало известно, что до трети бюджетных шин могут исчезнуть с российского рынка

09 апреля 2026, 07:30

«Известия»: Российский рынок может лишиться до трети дешёвых шин из-за неэкологичности

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

До трети бюджетных автомобильных шин могут исчезнуть с российского рынка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы министерства Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт.





Согласно материалу, Минпромторг инициировал изменение техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Ведомство предлагает ограничить содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов.



Дешёвые шины часто не соответствуют этому экологическому требованию, а их использование может вредить здоровью людей и окружающей среде. ПАУ — доказанные канцерогены первой группы, они выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек.





«Проблема ПАУ на российском рынке сосредоточена именно в бюджетном сегменте, который занимает уже около трети рынка и может выбыть после введения ограничений», — объяснил «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.