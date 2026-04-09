Российская туристка сбила людей на Пхукете из-за панической атаки
На курорте Пхукет в Таиланде российская туристка, управляя пикапом, сбила двух мотоциклистов. Один из них погиб, передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Трагедия случилась 25 марта в районе Чалонг. По сведениям полиции, 38-летняя россиянка наехала на двух человек на мотоциклах. Один из пострадавших скончался на месте. Второй, иностранец Герт Геерс, получил тяжёлые травмы: повреждение сонной артерии, осколочные переломы руки и ноги.
Туристку отпустили под залог. Её паспорт и автомобиль изъяли правоохранительные органы. Женщина утверждает, что пережила перед аварией паническую атаку — по этой причине она резко нажала на тормоз и потеряла контроль над машиной. Однако в полиции заявили, что подтверждений этой версии нет.
Россиянке предъявили обвинения в опасном вождении, повлёкшем смерть человека, а также в причинении вреда здоровью и имуществу. Ждать суда она будет на свободе.
