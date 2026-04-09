Эксперт объяснила россиянам, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней

09 апреля 2026, 06:37

Технолог Гладкова объяснила, как правильно испечь и хранить кулич, чтобы он был мягким

Перед Пасхой россиянам рассказали, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней. Экспертными советами в беседе с RT поделилась главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.





Она пояснила, что текстура готового кулича во многом зависит от ингредиентов. Чтобы он получился мягким, требуется мука высшего сорта с содержанием белка от 11% — большое количество клейковины помогает лучше удерживать влагу. Тесто получится эластичным, а мякиш выпечки — более влажным.



Муку следует обязательно просеивать, а пропорции жиров во время приготовления сдобного теста изменять не стоит. Дело в том, что достаточное количество сливочного и растительного масел, маргарина и желтков замедляет черствение.





«Чтобы продлить свежесть кулича стоит использовать продукты, которые выступают в роли натуральных консервантов. Например, можно попробовать заменить часть сахара мёдом или патокой. (...) Похожий эффект дадут и цукаты, если перед добавлением в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе. Они впитают жидкость и потом будут постепенно отдавать её изделию», — объяснила Гладкова RT.