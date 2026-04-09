Эксперт объяснила россиянам, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней
Перед Пасхой россиянам рассказали, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней. Экспертными советами в беседе с RT поделилась главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.
Она пояснила, что текстура готового кулича во многом зависит от ингредиентов. Чтобы он получился мягким, требуется мука высшего сорта с содержанием белка от 11% — большое количество клейковины помогает лучше удерживать влагу. Тесто получится эластичным, а мякиш выпечки — более влажным.
Муку следует обязательно просеивать, а пропорции жиров во время приготовления сдобного теста изменять не стоит. Дело в том, что достаточное количество сливочного и растительного масел, маргарина и желтков замедляет черствение.
«Чтобы продлить свежесть кулича стоит использовать продукты, которые выступают в роли натуральных консервантов. Например, можно попробовать заменить часть сахара мёдом или патокой. (...) Похожий эффект дадут и цукаты, если перед добавлением в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе. Они впитают жидкость и потом будут постепенно отдавать её изделию», — объяснила Гладкова RT.Печь куличи следует при 170–180 °C в режиме «верх-низ» без конвекции. Изделиям до 500 г достаточно 20–30 минут, до одного килограмма — около часа. Важно не передержать, даже лишние пять-десять минут сделают выпечку сухой.
Хранить кулич лучше под пищевой плёнкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре (+18…+20 °C, влажность 70–75%). Так он останется свежим два-три дня. В холодильнике этот срок увеличивается до семи дней, но нужно защитить выпечку от посторонних запахов. Более того, уже зачерствевший кулич можно «реанимировать»: сбрызнуть водой и поставить в разогретую до 100 °C духовку на пять-семь минут.