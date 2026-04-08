Россияне получат дополнительный выходной в честь Дня Победы

Доцент Рогалева: 11 мая будет выходным из-за празднования Дня Победы
Фото: iStock/VasKhomchin

В 2026 году у россиян, работающих на пятидневке, будет три выходных подряд. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.



Поскольку День Победы выпадает на субботу, власти решили перенести праздничный выходной на понедельник, 11 мая.

«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая — ближайший рабочий день, это при пятидневной рабочей неделе», — уточнила Рогалева.

Ранее из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня россияне тоже отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в 2026 году из-за длинных новогодних каникул майские выходные будут самыми короткими за последние восемь лет.
