Россияне получат дополнительный выходной в честь Дня Победы

08 апреля 2026, 12:14

Доцент Рогалева: 11 мая будет выходным из-за празднования Дня Победы

Фото: iStock/VasKhomchin

В 2026 году у россиян, работающих на пятидневке, будет три выходных подряд. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.





Поскольку День Победы выпадает на субботу, власти решили перенести праздничный выходной на понедельник, 11 мая.





«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая — ближайший рабочий день, это при пятидневной рабочей неделе», — уточнила Рогалева.