Россияне получат дополнительный выходной в честь Дня Победы
Доцент Рогалева: 11 мая будет выходным из-за празднования Дня Победы
В 2026 году у россиян, работающих на пятидневке, будет три выходных подряд. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Поскольку День Победы выпадает на субботу, власти решили перенести праздничный выходной на понедельник, 11 мая.
«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая — ближайший рабочий день, это при пятидневной рабочей неделе», — уточнила Рогалева.
Ранее из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня россияне тоже отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в 2026 году из-за длинных новогодних каникул майские выходные будут самыми короткими за последние восемь лет.