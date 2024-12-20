Стало известно, что Набиуллина попросила у Деда Мороза

Рынок недвижимости в крупных городах будет остывать, а особенно в Москве. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, в России чуть не сложилась ситуация, как на Западе, когда дорогое жилье остановило экономический рост.