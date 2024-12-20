Стало известно, что Набиуллина попросила у Деда Мороза

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год замедление роста цен. Об этом она заявила во время пресс-конференции председателя Банка России, трансляция идет на телеканале «Россия-24».
«Попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления роста цен», — заявила Набиуллина.
По ее словам, курс рубля стабилизирует низкий уровень инфляции. Поэтому она считает, что доверие россиян к ценовой стабильности еще можно вернуть после роста.
Набиуллина также сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Одним из них является сохранение текущего уровня ставки на уровне 21%, а другим — ее дальнейшее повышение. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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