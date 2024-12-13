«Предательство и вредительство»: почему Госдума требует отставки главы ЦБ Набиуллиной, мнение Путина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)
Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, который предусматривает возможность обращения к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центрального банка России. Что послужило причиной внесения такого законопроекта, кто из политиков критикует действия Центробанка и его председателя Эльвиру Набиуллину, а кто, напротив, выражает поддержку её работе, расскажет «Радио 1».
Критика в сторону Эльвиры Набиуллиной
Законопроект нуждается в поддержке не менее 90 депутатов. С 2013 года Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России и возглавляет регулятор. Под её руководством ключевая ставка была увеличена до 21% в конце октября. Эксперты прогнозируют, что в декабре ставка может достичь уровня 22–24%.
Парламентарии критикуют эту денежно-кредитную политику, считая её вредной для экономики. Они утверждают, что высокие процентные ставки создают сложные условия для бизнеса, ограничивают возможности для расширения производства и способствуют росту инфляции. По их мнению, высокая стоимость земных денег мешает увеличению выпуска товаров, что приводит к росту цен.
Кому ещё не нравится работа Набиуллиной
Критика в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной выходит за рамки парламентских кругов. Специалисты Центра макроэкономического анализа считают, что жёсткая кредитно-денежная политика может вызвать стагнацию и массовые банкротства. Они предлагают снизить ключевую ставку до 15–16% к середине следующего года, согласно мнению аналитиков InvestFuture.
На недавнем собрании с главой Центробанка представители Коммунистической партии использовали такие выражения, как «предательство» и «вредительство», чтобы описать политику регулятора. Однако после этого Центральный банк неоднократно заявлял, что не поддастся давлению со стороны критиков.
ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
Банк России не подчиняется Госдуме
В настоящее время Банк России не подотчётен Государственной Думе, так как является независимой организацией. На сайте банка указано, что ЦБ обладает особым конституционно-правовым статусом, определённым статьёй 75 Конституции Российской Федерации. Эта статья предоставляет Банку России исключительное право на эмиссию денег и основную функцию по защите и обеспечению стабильности рубля.
ЦБ работает независимо от других федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов страны и не подчиняется местным органам самоуправления.
Центральный банк России (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
В новом законопроекте депутаты предлагают оценивать работу Центробанка по таким показателям, как рост ВВП, реальные зарплаты, доходы населения и уровень безработицы. Однако эти вопросы не входят в зону ответственности регулятора, как указано в статье 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».
Депутаты аргументируют свою инициативу ослаблением курса рубля с начала 2022 года, что, по их мнению, привело к инфляции и экономической нестабильности. Они уверены, что введение персональной ответственности за эти проблемы повысит эффективность монетарной политики и укрепит доверие к финансовой системе страны.
Мнение Путина о ЦБ
Несмотря на критику, президент России Владимир Путин всегда поддерживал Эльвиру Набиуллину, и эта поддержка сохраняется до сих пор.
«Именно специалисты Центрального Банка в соответствии с законом должны принимать окончательные решения по вопросу ставки», — сказал Путин на пресс-конференции в Астане.Работу Эльвиры Набиуллиной высоко оценил и Международный валютный фонд. Его глава Кристин Лагард охарактеризовала её труд как «фантастический», особенно в плане поддержания макроэкономической стабильности.
Кроме того, Набиуллина была признана одним из лучших руководителей центральных банков по версии издания Global Finance, получив вместе с еще семью коллегами высший рейтинг «А».
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