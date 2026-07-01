Стало известно, до какой отметки вырос доллар по итогам июня

01 июля 2026, 18:22

Экономист Ордов: курс рубля снизился почти на 10% за месяц

Фото: Istock/SSV-Photo

В июне 2026 года курс рубля по отношению к доллару США снизился почти на 10%. По информации Банка России, на начало месяца американская валюта стоила 71,5 рубля, а к концу июня выросла до 78,3 рубля.





Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в интервью «Татар-информу» заявил, что рубль перешёл в зону 78+ за доллар.

«Здесь наиболее критическим было прохождение 75–76 рублей за доллар. С точки зрения технического анализа, сохранение в ближайшие дни курса выше 76 приведёт к тому, что мы перейдём в новый диапазон курса рубля по отношению к доллару. Это 75–82 рубля», — заявил эксперт.