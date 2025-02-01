В Госдуме призвали запретить повышать цены на шоколад

Фото: iStock/NATALIA MARNA
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести превентивный запрет на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объёма товара без снижения цены) выпускаемых в России шоколадных изделий. Соответствующее обращение он направил в ФАС. По его мнению, в стране что уже сейчас практически невозможно найти плитку шоколада весом в «классические» 100 граммов.
«Напомню, что явление шринкфляции уже широко проникло в отечественную экономику. Моя команда провела ряд исследований (июль 2023 года и май 2024 года), в ходе которых выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925—950 мл (при визуальном совпадении с «честным» литром), популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 и 1000 г в 97% случаев», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении RT.В то же время исследование Calltouch показало, что более 60% россиян стали более ответственно подходить к совершению покупок. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, за последние годы больше половины граждан стали сторонниками осознанного потребления или хотят ими стать.
«Почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали в целом тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время шопинга онлайн. Кроме того, 20,7% чаще покупают в рассрочку, около 16% начали запасаться впрок необходимыми товарами. Тех, кто, наоборот, стал покупать больше, чем год назад, оказалось 11,7%», — отмечает издание.Читайте также:
В России заявили о сокращении пенсий
Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии
Названы три условия для получения минимальной страховой пенсии
Данил Пономарев