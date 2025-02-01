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В Госдуме призвали запретить повышать цены на шоколад

Депутат Госдумы Чернышов предложил запретить шринкфляцию на российский шоколад
Фото: iStock/NATALIA MARNA

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести превентивный запрет на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объёма товара без снижения цены) выпускаемых в России шоколадных изделий. Соответствующее обращение он направил в ФАС. По его мнению, в стране что уже сейчас практически невозможно найти плитку шоколада весом в «классические» 100 граммов.
«Напомню, что явление шринкфляции уже широко проникло в отечественную экономику. Моя команда провела ряд исследований (июль 2023 года и май 2024 года), в ходе которых выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925—950 мл (при визуальном совпадении с «честным» литром), популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 и 1000 г в 97% случаев», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении RT.
В то же время исследование Calltouch показало, что более 60% россиян стали более ответственно подходить к совершению покупок. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, за последние годы больше половины граждан стали сторонниками осознанного потребления или хотят ими стать.


«Почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали в целом тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время шопинга онлайн. Кроме того, 20,7% чаще покупают в рассрочку, около 16% начали запасаться впрок необходимыми товарами. Тех, кто, наоборот, стал покупать больше, чем год назад, оказалось 11,7%», — отмечает издание.
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В России заявили о сокращении пенсий
Экономист Кульбака: из-за низкой рождаемости в России придется сокращать пенсии
01 февраля 2025, 13:48

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России из-за низкой рождаемости на одного работающего человека со временем будет приходиться все больше пенсионеров, что неизбежно приведет либо к повышению пенсионного возраста, либо к снижению размера пенсий. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его словам, демографический тренд в стране уже задан.
«В ближайшие лет 20 его уже точно не удастся переломить никакими средствами. Население будет сокращаться. Я думаю, что в ближайшие 10 лет ежегодно эта цифра будет сокращаться на 0,5 миллиона. <…> Есть два варианта, чтобы предотвратить эту ситуацию, — либо увеличивать пенсионный возраст, либо сокращать размер пенсии. Других решений не существует», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем в Минтруде сообщили, что с 1 февраля 2025 года в России повысят пособие по безработице. Выплату проиндексируют на 9,5%, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, после чего максимальный ее размер составит более 15 тысяч рублей.
«Всего в нашей стране с 1 февраля на 9,5 процентов будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий», — подчеркнули в издании.
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#индексация
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«Ъ»: предприятие «Родные поля» передано государству по иску Гепрокуратуры
01 февраля 2025, 00:58

Фото: iStock/branex

Предприятие ООО «Родные поля» в 100% объеме передано в доход государства после иска Генпрокуратуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля», — пишут в газете.

Как отмечают в издании, причиной передачи организации стало наличие у бенефициара компании Петра Ходыкина двойного гражданства. Помимо паспорта РФ, он также является гражданином Сент-Китс и Невис (Британия). Чтобы иностранный резидент мог участвовать в стратегическом предприятии, у него должно быть специализированное разрешение от правительства России.

ООО «Родные поля» был крупнейшим экспортером зерна на протяжении нескольких лет. Приобретение активов компании станет интересным как уже крупным российским зернотрейдерам, так и новым игрокам, которые планируют выйти на этот рынок.

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#рф
#россия
#зерно
#сельское хозяйство
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Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра
31 января 2025, 22:39

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Московской области за декабрь купили более 6 тыс. тонн сыра, изготовленного в разных регионах России, в том числе Подмосковья. В день покупали более 200 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сыр – молочный продукт, получаемый путём свёртывания молока на закваске и сычужном ферменте. Имеется множество видов сыра, отличающихся по вкусу, текстуре и аромату – фета, бри, моцарелла, чеддер и другие. Во всех разновидностях сыра содержится кальций, необходимый для здоровья костей и зубов, а также белки и витамины», – рассказали в министерстве.
Крупнейшими подмосковными производителями сыра там назвали ООО «Лакталис Истра», ООО «Бест Панорамик» в Чехове и ООО «Продукты деревни» в Шатуре.

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#минсельхозпрод мо
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#торговля
#сыр
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года
31 января 2025, 21:13

Фото: iStock / scyther5

Московская область по итогам прошедшего года заняла первое место среди российских регионов по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг».
Такой статистикой поделилась зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковные предприниматели получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования от «МСП Лизинг». Это 12,8% от общего объёма такой поддержки, предоставленной российским субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в 2024-м воспользовались 48 подмосковных компаний», – уточнила Зиновьева.
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам.

По данным Корпорации МСП, дочерней структурой которой является АО «МСП Лизинг», 51% объёма льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям машиностроения и металлообработки. На химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%.

В топ-5 регионов по объёму полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#бизнес
#мсп
#мсб
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Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами
31 января 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели контрольные закупки в девяти продуктовых магазинах городского округа Мытищи. Как выяснилось, они торговали алкогольной продукцией, хотя располагались возле образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлен ряд нарушений. Прекращена торговля в доме №24А по улице Сукромка, №24 по улице Борисовка, №1 на 3-ей Парковой улице, №15 к. 171 на Олимпийском проспекте и в доме №4 по улице Стрелковой. Составлены протоколы по статьям КоАП, несанкционированная продукция выведена из оборота», – отметили в ведомстве.
Поимо этого, проводится административное расследование в отношении трёх индивидуальных предпринимателей. Им грозят штрафы от 10 до 40 тыс. рублей. Штраф для ещё одного юридического лица штраф может составить до 300 тыс. рублей.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, подобные проверки проводят проводятся по всему региону. Цель – проконтролировать соблюдение участниками рынка законов в сфере розничной продажи алкоголя, в том числе её запрета менее чем в 100 м от образовательных учреждений.

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#подмосковье
#московская область
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#мытищи
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Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней
31 января 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократится до 10 дней благодаря международному проекту CRK Terminal. Об этом рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов на стратегической сессии по вопросам развития экспорта в КНР, которую провёл Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Сессия собрала около 40 участников – ключевых экспортёров и экспортно-ориентированных предприятий, представителей регионального управления, органов власти. Обсуждали использование новых логистических проектов, созданных в Подмосковье, включая транспортно-логистический центр «Селятино». ТЛЦ находится в Наро-Фоминском городском округе. ​
«В прошлом году в Московской области была создана новая точка для бесшовного экспорта в КНР с партнёрами из Казахстана и Китая – CRK Terminal, где ТЛЦ «Селятино» является ключевым игроком международного проекта. Центр продолжает развиваться. Инвестиции в проект составили 14 млрд рублей. Сегодня ТЛЦ «Селятино» – самый быстрый вариант доставки грузов из Подмосковья в китайский город Сиань провинции Шэньси. Срок доставки составляет 9-10 дней», – отметил Ганцов.
Он добавил, что, помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который также активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область – КНР. ТЛЦ «Селятино» – ключевой объект международного проекта CRK Terminal (China-Russia – Kazakhstan Terminal) в России. CRK – трёхсторонний проект Подмосковья, Китая и Казахстана по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках торгового сотрудничества трёх стран.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#россия
#китай
#экспорт
#мининвест мо
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В Подмосковье построили предприятие по ремонту карданных валов
31 января 2025, 14:17

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственный корпус по ремонту и замене карданных валов грузовых автомобилей построил в Бронницах торговый дом «Еврокардан», объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь нового корпуса составляет свыше тысячи квадратных метров. За одну смену здесь смогут поменять и настроить карданные валы в среднем у десяти грузовиков», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что на предприятиях торгового дома «Еврокардан» свои машины обслуживают такие компании, как «Газпромнефть», «X5 Retail Group», «Грузовичкофф», РЖД и другие.

Возведение производственного корпуса в Бронницах сопровождали специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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#главгосстройнадзор мо
#бронницы
#производство
#цсс
#строительство
#экономика
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Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию
31 января 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/blinow61

Бесплатный вебинар по теме экспорта «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвества.
«Вебинар рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в выходе на бразильский рынок. Спикер вебинара — торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер — расскажет об экономической ситуации в Бразилии, возможностях для развития бизнеса, основных направлениях торговли, о рисках и вызовах, а также о государственной поддержке», — говорится в сообщении.
Вебинар будет проходить с 14:00 до 15:00. Необходима предварительная онлайн-регистрация. Она завершится в 10 утра 4 февраля. После регистрации ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

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#мининвест мо
#вебинар
#экспорт
#мсб
#мсп
#бразилия
#московская область
#подмосковье
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Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в международных выставках
31 января 2025, 10:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Стать участниками 17 международных выставок, которые будут проводиться в разных странах в 2025 году, смогут компании из Подмосковья с помощью Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний понятным, простым и быстрым. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В 2025 году областным предпринимателям предлагается принять участие в выставках в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии, Иране и в других странах. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области берёт на себя аренду площадей, уплату регистрационных сборов, постройку коллективного стенда, помощь в проведении деловых переговоров и пр.

Узнать о выставках и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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#московская область
#подмосковье
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