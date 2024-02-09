Стало известно, как интервью Путина повлияло на рубль

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Инвестстратег Бахтин: Интервью незначительно повлияло на курс валюты
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил о незначительном влиянии интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.
Важно и то, по его словам, что в интервью экономические проблемы были затронуты мало.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада.
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«Если влияние интервью на курс рубля и было, то совсем незначительным. Так, динамика рубля сейчас почти полностью завязана на торговых потоках, ценах на сырьё и регуляторных механизмах. После ухода нерезидентов геополитический аспект стал заметно слабее влиять на рублевые активы», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада.
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Мелисса Тимофеева