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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада. Об этом пишет ТАСС.
«Необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу конфликта [на Украине]», — отметил Филиппо.По мнению политика, если слушать только НАТО, это может привести к третьей мировой войне, так как на Западе все призывают безудержно помогать Украине любой ценой.
9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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