Политолог Блохин: Карлсона будут прессинговать за интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Интервью с президентом России Владимиром Путиным принесёт немало проблем журналисту Такеру Карлсону. Об этом «Радио 1» сообщил политолог, американист Константин Блохин.
Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время приняли критикующую позицию. Карлсона называют не иначе как «кремлёвским агентом» и «шпионом». Также активно ведутся разговоры о том, чтобы запретить журналисту въезд в страну.
По словам специалиста, в настоящее время Карлсон пытается быть неким «мостиком», соединяющим США и Россию. Это, по его задумке, позволит нормализовать отношения между странами. Однако Блохин отметил, что всё зависит не от виртуозного модератора, а от желания конфликтующих сторон решить сложившуюся проблему. Но в настоящее время ни США, ни Европа к этому не готовы.
Но, несмотря на это, журналисту удалось занять важное место в информационном пространстве. Собеседник «Радио 1» добавил, что Карлсону удалось донести правду до рядовых американцев, которые по объективным причинам не получаются достоверных данных.
Читайте также:
Политолог Матвейчев: интервью Путина – это обращение к американской элите
Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
«Скорее всего, при администрации Байдена будут его прессинговать. Если же президентом будет Трамп, то, на самом деле, он наоборот будет в фаворе», – подчеркнул Блохин.
Но, несмотря на это, журналисту удалось занять важное место в информационном пространстве. Собеседник «Радио 1» добавил, что Карлсону удалось донести правду до рядовых американцев, которые по объективным причинам не получаются достоверных данных.
Читайте также:
Политолог Матвейчев: интервью Путина – это обращение к американской элите
Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Анастасия Чинкова