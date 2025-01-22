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В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий

Депутат ГД Бессараб: Россияне получат проиндексированные пенсии в феврале
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Уже в феврале россияне получат пенсии, проиндексированные на 9,5 процента. Об этом заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» она подчеркнула, что кабинет министров должен принять решение о дополнительной индексации пенсий уже в ближайшие дни, до 1 февраля. Дело в том, что пенсионные выплаты с 1 января 2025 года был проиндексированы на 7,3 %, а уровень инфляции по данным Росстата составил 9,5%, пояснила депутат.

«Соответственно, нужна индексация ещё на 2,2%», — уточнила Бессараб.



Также, по её словам, будет возмещена разница в выплатах, которые российские пенсионеры получили в январе 2025 года, чтобы размер этих пенсий также увеличился на те же 9,5%. Кроме того, будут проиндексированы и прочие социальные выплаты с учётом уровня фактической инфляции, добавила парламентарий в заключение.

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#социальные выплаты
#индексация
#рф
#пенсия
На дорогах Подмосковья наблюдаются пятибалльные пробки и гололедица
22 января 2025, 19:13

Фото: iStock / Nataliya Rodina

Загруженность дорог Московской области вечером 22 января, в среду, составляет 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей», – говорится в сообщении.
Там добавили, что необходимо также быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких манёвров.

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#подмосковье
#московская область
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Вкусно, как в Италии: как приготовить идеальную лазанью с фаршем, пошаговый рецепт
22 января 2025, 18:45

Фото: istockphoto / from_my_point_of_view

Лазанья с фаршем — вкусное и сытное блюдо из листьев лазаньи, мясного соуса, соуса Бешамель и сыра. Готовить его легко, а «Радио 1» расскажет, как сделать это правильно.

Ингредиенты


  • Листы лазаньи (сухие или свежие) — 9-12 штук;
  • говяжий или свиной фарш — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • помидоры в собственном соку или томатная паста — 400 г;
  • сыр моцарелла — 200 г;
  • тёртый сыр пармезан — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • итальянские травы (орегано, базилик) — по вкусу;
  • молоко — 300 мл (по желанию для соуса Бешамель);
  • мука — 2 ст. ложки (по желанию для соуса Бешамель);
  • масло сливочное — 50 г (по желанию для соуса Бешамель).

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Инструкция


Подготовка ингредиентов


Нарежьте лук мелкими кубиками, измельчите чеснок.

Приготовление мясного соуса


  • В сковороде разогрейте оливковое масло;
  • добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета;
  • добавьте фарш, обжаривайте до готовности, помешивая;
  • влейте помидоры в собственном соку или добавьте томатную пасту, посолите, поперчите и добавьте итальянские травы;
  • тушите на среднем огне около 15 минут.

Фото: istockphoto / nata_vkusidey

Приготовление соуса Бешамель (по желанию)


  • В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте до образования пасты;
  • постепенно вливайте молоко, помешивая венчиком, чтобы избежать комков. Готовьте соус на среднем огне до загустения;
  • посолите, поперчите по вкусу.

Фото: istockphoto / Mauro69

Сборка лазаньи


  • Разогрейте духовку до 180°C;
  • на дно формы для запекания выложите немного мясного соуса;
  • затем положите слой листов лазаньи, сверху — мясной соус, затем немного соуса Бешамель (если используете), и посыпьте тертым сыром;
  • повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть соус и тертый сыр.

Запекание


  • Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку на 25 минут;
  • затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки.

Лазанью можно подавать с лёгким зелёным салатом, гарниром из отварного картофеля или свежими овощами.


Фото: istockphoto / Hazal Ak

Как подают


Лазанью обычно подают порционно, разрезав на квадратные или прямоугольные куски. Её можно украсить свежими травами (петрушкой или базиликом) и добавить ещё немного тёртого сыра перед подачей.

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#продукты
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#блюда
#рецепты
#кулинария
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«Издевались над бомжами и инвалидами»: Адвокат рассказал, как будут наказывать за буллинг
Адвокат Горгадзе: возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет
22 января 2025, 18:41

Фото: iStock/AlexLinch

В Государственной Думе разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. С точки зрения авторов законопроекта, это умышленные действия, которые могут привести или уже привели к психологической либо физической травме. В отношении агрессоров предлагается вести меры ответственности за буллинг.
Адвокат, кандидат юридических наук Шота Горгадзе в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшний буллинг приобрел более жесткую форму из-за пропаганды, которая гуляет по всей сети.

«Я считаю, что данный законопроект необходимо еще дополнить одной существенной деталью — отягчающим обстоятельством, усиливающим наказание, должна быть съемка травли и выкладывание это в интернет. И штрафы в отношении родителей, дети которых позволили себе буллинг, должны быть достаточно серьёзными», — высказался он.

По словам адвоката, отдельной категорией травли является издевательство школьников над людьми с ограниченными возможностями.

«Подростки, школьники травили бомжей, издевались над ними, даже доходило иногда до достаточно серьезных последствий, вплоть до летального исхода. Аналогичные поступки совершались в отношении инвалидов. Я считаю, что за это необходимо отвечать, а возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет, потому что говорить о том, что подросток совершает подобное преступление неосознанно, не приходится. Многие используют специально детей, не достигших 14-летнего возраста, для травли, чтобы потом была возможность избежать уголовной ответственности», — объяснил эксперт.

По его словам, в вопросе буллинга важна роль родителей, учителей и психологов, специализирующихся на подростковой жестокости.

«Дети по своей природе бывают жестоки. Нужно воспитывать и ставить определенные рамки для того, чтобы мы помнили о разумности. Нельзя поддаваться первобытным инстинктам», — заключил Горгадзе.

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#депутат
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Путин заявил о скорой индексации пенсий в России
Путин: страховые и военные пенсии, социальные выплаты проиндексируют на 9,5%
22 января 2025, 18:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Соответствующее поручение российский лидер дал на совещании по экономическим вопросам.
Уточняется, что необходимы доплаты произойдут в феврале текущего года. В отношении военных пенсионеров, как заявил глава Российской Федерации, целесообразно будет провести дополнительную индексацию.

Примечательно, что социальные выплаты и пособия в этом году также будут проиндексированы на фактическую инфляцию. В ходе совещания Путин подчеркнул необходимость выхода на умеренную инфляцию и избежания дисбалансов в экономике.

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В Подмосковье с начала года выявили более 50 нарушений лесного законодательства
22 января 2025, 18:22

Фото: пресс-служба Мособллеса

Подмосковная лесная охрана с начала года провела 985 патрулирований земель государственного лесного фонда и выявила 53 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспекторы и волонтёры. Больше всего нарушений зафиксировали в Истринском (13), Подольском (10) и Волоколамском (9) лесничествах», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Он отметил, что чаще всего нарушения были связаны с самовольным занятием лесных участков (42). Как напомнили в ведомстве, согласно Лесному кодексу России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.

Так, самовольное занятие лесных участков влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 100 тыс.; на юрлиц – до 300 тыс. рублей.

Кроме того, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить причинённый лесам вред. В среднем его размер доходит до 10 тыс. рублей за сотку. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки должен покрыть виновный.

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#московская область
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С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе
22 января 2025, 18:03

Фото: istockphoto / gbh007

Курица в сливочном соусе — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится любителям сытных и ароматных ужинов. «Радио 1» расскажет, как приготовить курицу с ароматным сливочным соусом, который идеально сочетается с гарниром.

Ингредиенты


  • Куриное филе — 500 г;
  • сливки 20-30% — 200 мл;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло сливочное — 2 ст. ложки;
  • оливковое масло — 1 ст. ложка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • петрушка — для украшения.

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Инструкция


  • Подготовка курицы
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.

  • Обжарка курицы

Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Обжаривайте куриное филе на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовое мясо на тарелку.

Фото: istockphoto / fotek
  • Приготовление соуса

В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте до прозрачности, затем влейте сливки. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока соус не загустеет.

  • Соединение курицы с соусом

Верните куриные кусочки в сковороду, тушите всё вместе ещё 10-15 минут, пока мясо не станет мягким и не пропитается соусом.

  • Финальный штрих

Посыпьте готовое блюдо свежей петрушкой.

С чем употреблять


Курица в сливочном соусе идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, пастой или зелёными овощами.

Фото: istockphoto / gbh007

Это блюдо подают горячим на тарелке, полив соусом сверху, и украшают свежей зеленью. Приятного аппетита!

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#рецепты
#продукты
#кулинария
#еда
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В Подмосковье запустили пилотный проект по сбору стеклотары
22 января 2025, 17:53

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Пилотный проект по сбору стекла как отдельной фракции отходов запустила в Московской области компания из Тверской области, занимающаяся выпуском стеклотары, в рамках проекта в пяти округах региона были установлены специальные брендированные ёмкости для вторсырья, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время на территории Московской области компания установила 14 специальных контейнеров по приёму стеклянных отходов. Все ресурсы, собранные в баках, забирают и увозят на предприятие в Тверь для дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальные контейнеры для стекла установили в городских округах Мытищи, Химки, Истра, Клин и Одинцовский.

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#минчистоты
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#московская область
#подмосковье
#отходы
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Стало известно, что ждет бывшую чиновницу Серову, отдавшую полмиллиарда мошенникам
Юрист Хаминский: Серова не будет отчитываться за 500 млн, отданные мошенникам
22 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip

Бывшая помощница губернатора Самарской области Ольга Серова не будет отчитываться перед силовиками о происхождении полумиллиарда рублей, которые она отдала мошенникам. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Серова работала во власти в те годы, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими не были установлены.
«Судя по информации, имеющейся в открытых источниках, Ольга Серова была помощницей Артякова с 2007 по 2012 год. В дальнейшем она занимала должность главы Корпорации развития Самарской области, которая является акционерным обществом, т. е. коммерческой организацией. Таким образом, на государственной службе она находилась в то время, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими еще не были установлены», — пояснил юрист.
Хаминский также предположил, что полмиллиарда рублей Серова могла заработать и за время работы в компании. В любом случае, по его мнению, узнать происхождение столь крупной суммы не представляется возможным.

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#мошенники
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Компания «Россети Московский регион» получила 557 единиц новой спецтехники
22 января 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Сотрудникам компании «Россети Московский регион» торжественно передали современный спецтранспорт. Ключи водителям и сертификаты на получение новых машин руководителям столичных и областных филиалов вручил гендиректор компании Александр Пятигор.
Парк спецтехники пополнился 557 единицами транспортных средств. В распоряжение энергетиков поступило 272 автомобиля для транспортировки бригад и оборудования, 30 экскаваторов для погрузочно-разгрузочных работ и 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Это позволит оперативно обеспечивать потребителей электричеством во время ремонтных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.
«Обновление спецтехники, которую используют в своей энергетики, – весомый вклад в качество и надёжность нашей работы. Современная спецтехника позволяет оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей. Большая часть техники – отечественного производства, что подтверждает курс на поддержку российских производителей и укрепление энергетической независимости региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Это рекордное по объёмам обновление спецтехники за последние годы. Часть автомобилей уже работает, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, отметил гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

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