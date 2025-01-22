В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий

В Государственной Думе разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. С точки зрения авторов законопроекта, это умышленные действия, которые могут привести или уже привели к психологической либо физической травме. В отношении агрессоров предлагается вести меры ответственности за буллинг.