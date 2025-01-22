В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий

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Уже в феврале россияне получат пенсии, проиндексированные на 9,5 процента. Об этом заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» она подчеркнула, что кабинет министров должен принять решение о дополнительной индексации пенсий уже в ближайшие дни, до 1 февраля. Дело в том, что пенсионные выплаты с 1 января 2025 года был проиндексированы на 7,3 %, а уровень инфляции по данным Росстата составил 9,5%, пояснила депутат.
«Соответственно, нужна индексация ещё на 2,2%», — уточнила Бессараб.
Также, по её словам, будет возмещена разница в выплатах, которые российские пенсионеры получили в январе 2025 года, чтобы размер этих пенсий также увеличился на те же 9,5%. Кроме того, будут проиндексированы и прочие социальные выплаты с учётом уровня фактической инфляции, добавила парламентарий в заключение.
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«Соответственно, нужна индексация ещё на 2,2%», — уточнила Бессараб.
Также, по её словам, будет возмещена разница в выплатах, которые российские пенсионеры получили в январе 2025 года, чтобы размер этих пенсий также увеличился на те же 9,5%. Кроме того, будут проиндексированы и прочие социальные выплаты с учётом уровня фактической инфляции, добавила парламентарий в заключение.
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Александр Бойцов