Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии

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Накопительную пенсию теперь можно «разморозить», переведя средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это позволит начать получать выплаты уже через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений», — объяснила Подольская.Новая программа осуществляется через негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов. Перевод можно выполнить через сайты пенсионных фондов, онлайн-приложения банков, отделения коммерческих банков или портал Госуслуг.
Для дистанционного перевода понадобится аккаунт на Госуслугах и Госключ, позволяющий подписывать электронные документы. Процедура занимает всего несколько минут.
Участники программы также получают ряд преимуществ: страховку на сумму до 2,8 миллиона рублей, ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей, право на наследование вложений и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год.
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