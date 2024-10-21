Путин встретится почти со всеми лидерами, которые посетят саммит БРИКС в Казани

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Президент России проведёт двусторонние встречи почти со всеми лидерами, которые приедут на саммит БРИКС. Мероприятие пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. XVI саммит организации под российским председательством пройдёт под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Президент России отправится в Казань в понедельник вечером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путина ожидает очень насыщенный график в ближайшие три-четыре дня, в течение которых он будет занят буквально «с утра до ночи». Песков также уточнил, что российский лидер намерен чередовать встречи в двустороннем и многостороннем формате.
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