Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ Лула да Силвы от присутствия на саммите БРИКС быть связан с отказом Путина ехать на саммит G20, Песков заявил, что нет, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».
Ранее сообщалось, что бразильский президент отменил поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Причиной такого решения стали медицинские показания. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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