В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС

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По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае массового присоединения новых членов, объединение потеряет свою эффективность и превратится в бесформенную структуру. Он высказал это мнение в интервью Первому каналу.
«Принятие такого большого количества стран сразу было бы нелогичным, так как это превратило бы БРИКС не в объединение, а в нечто бесформенное и нефункциональное», — заявил Ушаков, комментируя перспективы расширения БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 государств выразили желание присоединиться к работе БРИКС. Президент России призвал к тщательному рассмотрению вопроса о расширении объединения, но подчеркнул, что никого не стоит исключать.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие уже подтвердили свое участие лидеры более 30 стран.
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