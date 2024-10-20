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В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС

Ушаков считает нелогичными принятие большого числа стран в БРИКС
20 октября 2024, 17:14
Фото: istockphoto/chrisman

Фото: istockphoto/chrisman

По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае массового присоединения новых членов, объединение потеряет свою эффективность и превратится в бесформенную структуру. Он высказал это мнение в интервью Первому каналу.
«Принятие такого большого количества стран сразу было бы нелогичным, так как это превратило бы БРИКС не в объединение, а в нечто бесформенное и нефункциональное», — заявил Ушаков, комментируя перспективы расширения БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 государств выразили желание присоединиться к работе БРИКС. Президент России призвал к тщательному рассмотрению вопроса о расширении объединения, но подчеркнул, что никого не стоит исключать.



Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие уже подтвердили свое участие лидеры более 30 стран.

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Британия и Германия заключат важную военную сделку
Times: Британия и ФРГ готовятся заключить «историческую» военную сделку
20 октября 2024, 17:26

Фото: istock/iZhenya

Великобритания и Германия готовятся заключить важную военную сделку, сообщает газета Times, ссылаясь на министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, Великобритания и Германия подпишут соглашение уже на этой неделе.
Эта сделка позволит британцам и немцам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, скорее всего, в Эстонии и Литве, сообщает издание. Кроме того, сделка даст возможность двум странам закупать больше оружия и теснее сотрудничать в разработке и производстве новых видов вооружений.

По словам Хили, эта сделка с Германией станет самым важным двусторонним соглашением для Великобритании после сделки с Францией в 2010 году.
«Великобритания рассматривает эту сделку как первый шаг к более глубокому военному сотрудничеству с ЕС», — ссылается газета на близкий к правительству источник.

В 2025 году Великобритания планирует начать более конкретные переговоры с Брюсселем в этой области.

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Вучич поблагодарил бойцов Красной армии за освобождение Белграда от фашистов
20 октября 2024, 17:23

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность и отдал дань уважения бойцам Красной армии, освобождавшим в 1944 году Белград.
Первая за два с половиной года беседа глав двух государств состоялась в честь 80-летней годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее российский лидер направил Вучичу послание, в котором поздравил президента Сербии с этой знаменательной и памятной датой.

«Тысячи советских солдат, павших в борьбе против нацизма, покоятся на сербской земле. Мы высоко ценим уважение и бережное отношение, с которыми власти и граждане Сербии хранят память о них», — указано в послании президента России.

В видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Вучич сказал, что в телефонном разговоре выразил Путину благодарность от имени властей Сербии и народа страны за поздравления и подвиг русских солдат, а также отметил свободолюбивый и независимый дух сербов. Президент подчеркнул, что Белград по-прежнему не собирается поддерживать санкции против Москвы.

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МИД РФ: Роуминг между Россией и Белоруссией могут полностью отменить с 2025 года
20 октября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/dramalens

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам. Расценки на звонки будут сопоставимы в мобильных сетях двух дружественных стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, важное значение полной отмены роуминга хорошо понимают и в России, и в Белоруссии. Это наилучшим образом скажется и на развитии туризма, и просто на укреплении контактов между гражданами двух стран, отметил дипломат.

Полищук отметил серьёзную работу, которая позволила с 1 апреля 2022 года отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, часто путешествующих между двумя странами. Теперь готовится следующий шаг — отмена роуминга. В настоящее время профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями, пояснил директор департамента МИД.

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#отмена
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#белоруссия
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«Хезболла» нанесла мощный ракетный удар по израильской военной базе в Рош-Пина
20 октября 2024, 16:13

Фото: iStock/allanswart

Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населённом пункте Рош-Пина на севере Израиля. Об этом пресс-служба движения написала в своём Telegram-канале.
В сообщении сказано, что удар был нанесён в воскресенье в 12:30 (совпадает с мск) по базе Филон, находящейся восточнее оккупированного города Цфат.

Представители движения отметили, что мощный ракетный залп был осуществлён в подержку палестинского народа в секторе Газа, который храбро и благородно сопротивляется врагу в лице Израиля, а также в защиту ливанского народа, в ответ на израильские удары по населённым пунктам Ливана.

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#израиль
#ливан
#хезболла
#ракетный удар
#база
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Макс обещал разыгрывать по $1 млн в день до 5 ноября
Маск будет разыгрывать по $1 млн среди подписантов петиции за ношение оружия
20 октября 2024, 16:13

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Илон Маск заявил, что до 5 ноября будет разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди подписчиков своей петиции в поддержку первой и второй поправок к Конституции США. Раньше он обещал $47 каждому, кто станет ее подписчиком.
Он обещал раздавать миллион долларов каждый день вплоть до президентских выборов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в защиту Конституции США. Об этом он сообщил на митинге с избирателями в Пенсильвании в поддержку республиканца Дональда Трампа.

На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Первым счастливчиком оказался житель Пенсильвании Джон Дреер.
«Все, что мы просим — стать подписчиком петиции, чтобы получить шанс на миллион долларов», — пояснил бизнесмен.

В своей петиции Маск призывает к поддержке первой и второй поправок, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Раньше он предлагал $47 каждому, кто подпишется. Илон Маск стоит на втором месте в списке Forbes самых богатейших людей планеты с состоянием $195 млрд.

В США дать кому-то деньги за голосование или принять деньги за регистрацию для голосования — это уголовное преступление. Но плату за подпись под петицией закон не регулирует.

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Вашингтон больше не верит в победу Украины
Bloomberg: Вашингтон не видит сценарий, при котором Украина сможет победить
20 октября 2024, 15:50

Фото: istock/lucky-photographer

В Вашингтоне не видят сценария, при котором Украине удастся победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.
«Даже при вступлении Камалы Харрис в должность президента она, скорее всего, будет стремиться к заключению мира ради прекращения войны, так как Вашингтон не видит варианта победы Украины, несмотря на 175 миллиардов долларов американской поддержки», — утверждает автор статьи.

Кроме того, европейские страны, которые озабоченные собственными экономическими и энергетическими трудностями, тоже предпочли бы окончить войну на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Ранее Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в интервью The Daily Telegraph заявил, что для Украины при решении конфликта с Россией не так важны территории, как гарантии безопасности.

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#страны
#сша
#украина
#конфликт
#камала харрис
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ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения
Asharq Al Awsat: ХАМАС скрывает личность нового лидера группировки
20 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Члены палестинского движения ХАМАС решили держать в тайне личностьи кандидатов на пост главы политбюро организации. Об этом сообщает британская арабоязычная газета Asharq Al Awsat.
Отмечается, что в ближайшее время руководство изберёт нового главу политбюро. Однако из соображений безопасности его имя будет засекречено.

Ранее, 17 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

После этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что ликвидация Синвара вряд ли значительно скажется на ситуации в регионе, поскольку замена ему уже найдена. Он предположил, что возглавить движение может Халед Машаль, который ранее уже занимал этот пост.

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#хамас
#палестина
#израиль
#движение
#пост
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Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
ЦИК: явка на выборах президента в Молдавии превысила 33,3 процента
20 октября 2024, 15:28

Фото: istock/punkty

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что явка на президентских выборах уже превысила 33,3%. По данным на 14:33, более 952 тысяч человек уже проголосовали, что составляет 33,3% от общего числа избирателей. Это означает, что выборы можно считать состоявшимися.
Сегодня, 20 октября в Молдавии одновременно с президентскими выборами проводится референдум, где граждане должны решить, поддерживают ли они изменения в Конституции для вступления в Евросоюз. Чтобы оба мероприятия были признаны действительными, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.

Ранее полиция зафиксировала 19 нарушений на избирательных участках во время выборов. В Telegram-канале правоохранителей опубликовали таблицу с перечнем этих нарушений.

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Глава МО Франции Лекорню: Присоединение Украины к НАТО сейчас зависит от США
20 октября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вопрос вступления Украины в НАТО будет полностью зависеть от позиции новой администрации США. Такое мнение высказал глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню.
В интервью изданию La Tribune Dimanche он подчеркнул, что позиция Франции по этому вопросу не изменилась; власти республики в принципе никогда не выступали против присоединения Украины к альянсу.

По словам французского министра обороны, на встрече с ним глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заверил, что в его стране как демократы, так и представители Республиканской партии, придерживаются «чёткой позиции» в вопросе поддержки Украины.

Однако, по мнению Лекорню, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США 5 ноября, американская администрация в дальнейшем будет больше фокусировать своё внимание на Китае.

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#франция
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