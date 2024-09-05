Стало известно, как в России изменятся цены на квартиры в 2025 году

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До конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными. Об этом сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума, его слова передает РИА Новости.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – сказал он.
По его словам, завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Он уточнил, что адресные льготные программы, такие как семейная или дальневосточная ипотеки, а также для IT- специалистов не заменят массовую программу льготной ипотеки.
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Элина Позднякова