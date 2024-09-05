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Стало известно, как в России изменятся цены на квартиры в 2025 году

Зампред Сбербанка Попов: до конца 2025 года цены на жилье в РФ не изменятся
05 сентября 2024, 13:15
Фото: iStock/erdikocak

Фото: iStock/erdikocak

До конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными. Об этом сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума, его слова передает РИА Новости.


«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – сказал он.

По его словам, завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Он уточнил, что адресные льготные программы, такие как семейная или дальневосточная ипотеки, а также для IT- специалистов не заменят массовую программу льготной ипотеки.

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#квартиры
В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы
05 сентября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Размеры субсидий, которые предоставляют по подмосковной программе поддержки бизнеса «Франшизы», увеличили в два раза, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объём субсидий по программе «Франшиза». Теперь предприниматели могут компенсировать до 2 миллионов рублей при работе по развитию франшиз Московской области, и до 1 миллиона рублей при работе по прочим франшизам», — пояснила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что увеличен также перечень затрат, для компенсации которых можно использовать субсидию. Если раньше в перечень входили только коммунальные и арендные платежи, а также покупка оборудования, то теперь субсидированию подлежат и траты на аренду земельного участка при размещении мобильных торговых точек, на подключение к инженерным сетям, на рекламу и на обучение персонала.

Областная программа «Франшиза» реализуется в рамках нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о ней можно прочесть на Инвестиционном портале региона.

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Путин объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки
Путин: ЦБ снижает перегрев экономики с помощью повышения ключевой ставки
05 сентября 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Банк России, повышая ключевую ставку, снижает перегрев экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Охлаждают (экономику – ред.) повышением ключевой ставки и льготной ипотеки», — сказал Путин, комментируя действия Банка России.

На ВЭФ зампред Сбербанка Анатолий Попов также сообщал, что до конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными.

Ранее руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса. Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.

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Путин высказался о колоссальных объёмах китайской экономики
Путин: разрыв между экономиками США и КНР растёт из года в год
05 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/TexBr

Экономика США мощная, однако объём китайской значительно больше, разрыв между ними увеличивается постоянно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства отметил, что китайская экономика в настоящее время является первой в мире по паритету покупательной способности.

Конечно, американская экономика мощная и структурно отличается от других. Однако объём экономики КНР в разы больше, поэтому американская находится на втором месте.

Также Путин указал на то, что разрыв между этими экономиками увеличивается из года в год, с чем и связано активное использование юаня при осуществлении международных расчётов.

Кроме того, президент отметил, что российская экономика заняла четвертое место в мире.

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#китай
#сша
#россия
#экономика
#владимир путин
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В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ
05 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина США предупредило иностранные финансовые организации о том, что открытие филиалов или «дочек» банков России за рубежом будет рассматриваться в качестве «красного флага» и восприниматься как попытки обхода антироссийских санкций.
«Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски», — гласит документ.

При этом уточняется, что Минфин США располагает набором инструментов для пресечения попыток Москвы финансировать свою военно-промышленную базу. При этом ведомство ссылается на закон о банковской тайне, который позволит помешать российским банкам открывать свои филиалы в других странах.

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#страхование
#финансирование
#минфин
#захарова
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Сбербанк с 5 сентября меняет условия по накопительному счёту
Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам
05 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/G0d4ather

Клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет «Газета.ru».
Теперь владельцы накопительных счетов могут получить до 3% к ставке, а клиенты пакета «СберПремьер» — увеличить ставку по «Накопительному счету Премьер» с 10% до 11%.

Кроме того, банк улучшает условия по вкладам для клиентов, активно пользующихся его продуктами и сервисами.

Директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков отметил, что с начала 2024 года портфель срочных вкладов вырос в 1,2 раза и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных вкладов — в 4,18 раза, составив 2,8 трлн рублей.

«Благодаря новым условиям лояльные клиенты Сбера смогут зафиксировать повышенные ставки на больший период и получить более высокую доходность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 августа повысил стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#банк
#сбербанк
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Финансист Короев назвал курс доллара после выборов в США
04 сентября 2024, 20:23

Фото: iStock/Evgeniia Medvedeva

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев спрогнозировал курс доллара 94-95 рублей после выборов президента в США.
«Мы ожидаем ослабления рубля примерно до этого уровня во втором полугодии. Среди активов с экспозицией на валюту, интересными выглядят замещающие облигации. На курс рубля главным образом влияет баланс экспортных и импортных потоков, который искажён санкциями. Ожидаем, что проблемы с импортными расчётами будут решаться, но санкции при этом увеличат издержки на оплату импорта», — пояснил в беседе с Газета.ру Короев.

По его ловам, по этим причинам курс американской валюты поднимется.

Ранее сообщалось, что рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире.

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#курс
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#курс рубля
#цб
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Торгпред РФ во Вьетнаме Харинов: Между странами будут обнулены торгпошлины
04 сентября 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов объяснил, в чем заключается зона свободной торговли между странами.
«В 2015 году было подписано соглашение, в 2016 года оно вступило в силу. Вьетнам стал первой страной дальнего зарубежья, который подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Так, к 2026 году, должны быть взаимно обнулены пошлины практически на все группы товаров. Но на самом деле более 90% были обнулены уже в первые годы действия соглашения», — рассказал в беседе с Pravda.Ru Харинов.

А доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил, почему для Монголии важно сотрудничество с РФ и почему монгольская стороны ослушалась МУС в отношении президента Росси Владимира Путина.

«Монголы понимают, что могут решить вопросы, связанные с транспортировкой энергетических запасов из России в Китай. Монголия таким образом будет находиться в маршрутном листе и получать от этого большую выгоду. В таком положении можно сначала улыбнуться, потом повернуться в другую сторону и улыбнуться там. Они балансируют и таким образом выигрывают», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.

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#соглашения
#сотрудничество
#страны
#рф
#вьетнам
#монголия
#политика
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В Раменском в 2025 году запустят новый индустриальный парк
04 сентября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Раменском городском округе в следующем году планируется запустить государственный индустриальный парк.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.

Новый индустриальный парк разместится на площади 171 га. Предполагается, что этот проект создаст порядка 7,5 тыс. рабочих мест. Якорный резидент – из Белоруссии, это ОАО «Амкодор».

Малышев назвал привлечение инвестиций одной из главных задач, стоящих перед городским округом. В 2024-2027 годах в нём рассчитывают реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 млрд рублей. Благодаря этому появятся 11,8 тыс. рабочих мест.

Среди проектов – модернизация и реконструкция тепличного комплекса по выращиванию роз ООО «ТК-Подосинки» за 5 млрд рублей, строительство производственно-складского комплекса в логистическом технопарке Софьино за 10 млрд, создание производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Этим проектом займётся ООО «Амкодор-Рамаш». В проект будет вложено 4,5 млрд рублей инвестиций.

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На развитие семейных ферм в Подмосковье выдали гранты более чем на 52 млн рублей
04 сентября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Гранты на развитие семейных ферм на общую сумму более 52 миллионов рублей выдали двум подмосковным хозяйствам — в Ступине и Щёлкове, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По итогам конкурсного отбора гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 млн рублей предоставили щёлковскому фермерскому хозяйству, специализирующемуся на выращивании ягод — голубики, малины и садовой земляники, а также хозяйству в округе Ступино, занимающемуся молочным животноводством», — уточнил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
Отмечается, что на грант на развитие семейной фермы может претендовать хозяйство, зарегистрированное в Подмосковье не менее года назад. Кроме того, фермерским хозяйством должны заниматься минимум два члена семьи.

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