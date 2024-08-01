IT-специалистам запретили увольняться до погашения ипотеки

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Российские программисты с IT-ипотекой не смогут увольняться до погашения льготного кредита на жильё. Об этом сообщило Минцифры в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было введено изменение, согласно которому нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки. Ранее же IT-специалисты могли отработать в компании пять лет с момента оформления кредита, после чего уволиться.
Также изменения коснулись и ставки по такому виду ипотеки. Если ранее предельное значение составляло порядка пяти процентом, то теперь оно не должно превышать шести процентов годовых.
Накануне правительство России продлило действие IT-ипотеки до 2030 года.
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Также изменения коснулись и ставки по такому виду ипотеки. Если ранее предельное значение составляло порядка пяти процентом, то теперь оно не должно превышать шести процентов годовых.
Накануне правительство России продлило действие IT-ипотеки до 2030 года.
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Анастасия Чинкова