Юрист Кваша спрогнозировал последствия подорожавшей ипотеки

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Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша заявил, что подорожавшая ипотека приведёт к волне банкротств среди заёмщиков.
«Ставки по ипотеке и потребительским кредитам сейчас близки к 20 % и превышают эту цифру, поэтому в дальнейшем это скажется на волне банкротств и банкротств, отягощённых ипотекой, что в разы сложней для арбитражного управляющего, который будет вести эту процедуру, и что в разы плачевней для человека, который в эту процедуру залезет и пойдёт банкротиться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский напомнил о том, что в некоторых случаях пожилые люди смогут получить надбавку к пенсии.
«С 1 февраля 2025 года их выплаты будут вновь индексироваться. И они получат их в новом формате. Перерасчет будет осуществлен за все восемь лет приостановки индексации. Дополнительная выплата у некоторых пенсионеров составит 2 тыс. рублей, а у кого-то превысит эту сумму», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.
Ранее Госдума принимала закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.
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Мелисса Тимофеева