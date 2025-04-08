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Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей

Инвестратег Бахтин: доллар снова будет стоить 100 рублей к концу 2025 года
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.
«Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем начальник отдела исследований «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился прогнозами курса доллара, евро и юаня на этот месяц. В беседе с «Известиями» аналитик заявил, что валютные курсы достигнут показателей 82,5-89,5 рубля, 90-97 рублей и 11,2-12,2 рубля соответственно. По его мнению, до таких значений доллар, евро и юань должны добраться до середины апреля.
«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во II квартале текущего года», — рассказал он.
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На фестивале «Зарайская нива» дали старт весенним полевым работам в Подмосковье
07 апреля 2025, 12:32

Фото: администрация м. о. Зарайск

В Зарайске прошёл традиционный фестиваль-выставка «Зарайская нива». Он объединил местных сельхозпроизводителей и открыл весеннюю посевную кампанию, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Каждый год «Зарайская нива» собирает на одной площадке тех, кто трудится на земле, растит хлеб, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса.
«Скоро для аграриев начнётся горячая пора. Наша задача – выполнить все запланированные работы в срок, и пусть погода не подведёт! Желаю всем благодатной почвы и высоких урожаев», – отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, давая старт весенне-полевым работам.
Фото: администрация м. о. Зарайск

На фестивале наградили лучших представителей агропромышленного комплекса округа.

Участники увидели агротехнику, которая будет работать на полях, попробовали фермерскую продукцию. Изюминкой «Зарайской нивы» стала выставка ретро-техники «Мы из СССР», которую организовала инициативная группа жителей.

Гостям фестиваля предложили насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами местных коллективов, мастер-классами и фотозонами.

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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года
07 апреля 2025, 02:56

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Стоимость одного барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на момент 02:50 по московскому времени составляла $63,46 за баррель. В процентном соотношении падение цены оказалось на уровне -3.32%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала период, в который инфляция в России придет в норму. По ее словам, этого стоит ожидать к концу этого года. Напомним, что на данный момент ставка находится на уровне 21% годовых.

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ЦБ обновит дизайн банкноты номиналом в 500 рублей
04 апреля 2025, 20:34

Фото: istockphoto/hank5

Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей, заявил в беседе с агентством «Интерфакс» зампред финансового регулятора Сергей Белов. Он уточнил, что сроки выхода обновленных купюр достоинством 10, 50 и 500 рублей сместились.
«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — прокомментировал собеседник.

Белов добавил, что эскизы уже разработаны, осталось только принять решение, которое за советом директоров ЦБ. Купюру планируют представить до конца года, чеканка пяти- и десятирублевых монет останется, резюмировал зампред.

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Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю
Аналитик Шепелев: на следующей неделе доллар будет стоить 86 рублей
04 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Oakozhan

На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, а юань 11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, окончание налогового периода и неопределенность на мировой арене не сильно отразились на российской валюте.
«Судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой денежно-кредитной политики охлаждает кредитную и потребительскую активность населения — рубли больше сберегают и меньше тратят», — указал одну из причин Шепелев в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценил потенциал для роста стоимости золота в связи с началом мировых торговых войн. В разговоре с RT аналитик отметил, что этот актив защищен от инфляции в мире, рецессий и геополитической напряженности, так как с 2018 года золото вступило в долгосрочный растущий цикл, которые обычно длятся 8-10 лет.
«Стоимость золота, по нашим оценкам, стремится к отметке $3800—4000 за унцию в данном долгосрочном цикле», — поделился эксперт.
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В Кремле раскрыли реакцию мировой экономики на новые пошлины США
Песков: мировую экономику лихорадит от новых пошлин США
04 апреля 2025, 13:39

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об эмоциональной реакции мировой экономики на новые американские пошлины. По его словам, сейчас ее буквально лихорадит.
«Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит», — прокомментировал Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о «взаимных» пошлинах на иностранный импорт. Минимальная базовая ставка доходит до 10%, но тарифы для каждой страны откалибруют. Они составят половину от того, что взимается с фирм, которые ввозят американскую продукцию. А вот на европейские товары пошлина равна 20%.

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