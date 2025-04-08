Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей

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Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.
«Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем начальник отдела исследований «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился прогнозами курса доллара, евро и юаня на этот месяц. В беседе с «Известиями» аналитик заявил, что валютные курсы достигнут показателей 82,5-89,5 рубля, 90-97 рублей и 11,2-12,2 рубля соответственно. По его мнению, до таких значений доллар, евро и юань должны добраться до середины апреля.
«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во II квартале текущего года», — рассказал он.Читайте также:
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Данил Пономарев