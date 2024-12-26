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Стало известно, какими автомобилями переполнены склады в России

«Ъ»: запасов китайских автомобилей в России хватит до апреля
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забили склады в РФ машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.


Поставщики ожидали большего спроса на автомобили на фоне повышения утильсбора, в результате чего произошло затоваривание складов. Директор «Автостата» Сергей Целиков пояснил, что стоки брендов из Китая на сегодняшний день составляют 200–250 тыс штук. Примечательно, что максимальные запасы в прошлом году составляли 175 тыс штук.

Уточняется, что исправить положение будет непросто — в условиях удорожания кредитов затоваривание не приведет к снижению цен. При этом стоимость новых автомобилей может также вырасти на 10%. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что следующий год будет сложным для российского авторынка.

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Санкции ЕС принесли России неожиданную выгоду
Reuters: цена на газ в России снизилась вдвое из-за санкций ЕС
26 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/syahrir maulana

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России резко снизилась в декабре. Об этом сообщает агентство Reuters, опираясь на данные собственного исследования.
Внутренние цены упали вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, что стало следствием ограничения экспорта топлива из-за санкций Евросоюза.

Параллельно приближается окончание срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, заключенного в 2019 году. Срок истекает 31 декабря, и Киев уже заявил о нежелании его продлевать. По данным прошлого года, по этому маршруту было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в Евросоюзе.

На фоне неопределенности биржевые цены на газ демонстрируют рост. На этой неделе стоимость тысячи кубометров достигла 500 долларов.

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Подмосковный бизнес за год получил более 600 млн рублей льготных займов
25 декабря 2024, 17:53

Фото: iStock / Wasan Tita

Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев уходящего года выдал предпринимателям региона порядка 600 млн рублей в виде льготных займов.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. ​
«По итогам 11 месяцев подмосковный бизнес получил 345 льготных займов фонда. Получателями стали 325 предпринимателей, а общая сумма выданных займов составила 640 млн рублей. Самой востребованной стала программа «Социальный бизнес». В рамках этой программы предпринимателям выдано 90 займов суммарно на 129 млн рублей», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, ознакомиться с программами Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте.

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Обрабатывающее производство в Подмосковье за год выросло на 10%
25 декабря 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Промышленное производство Московской области за 11 месяцев уходящего года выросло на 8,6%. При этом в обрабатывающем секторе рост почти достиг 10%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В январе-ноябре рост обрабатывающего производства региона составил 9,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Самый значительный рост зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий – 38,9% и 50,4% соответственно», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что выросло и производство в секторе лёгкой промышленности. Так, выпуск текстильных изделий увеличился более чем на 29%, кожи и изделий из неё – на 27,5%, одежды – на 13%.

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#производство
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В Подольске завершают строительство цеха по сборке компьютеров
25 декабря 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех сборки системных блоков компьютеров из готовых комплектующих возводит в микрорайоне Климовск городского округа Подольск компания «Стройинвест», в настоящее время готовность объекта достигла 95%, завершить работы должны в начале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Объект представляет из себя одноэтажное здание площадью 1.9 тыс. квадратных метров с пристройкой технического назначения, где размещается газовая котельная и распределительная трансформаторная подстанция. Строительство было начато во втором квартале текущего года, завершить его должны в первом квартале 2025 года», — говорится в сообщении.
Благодаря открытию нового производства в округе появится дополнительно 75 рабочих мест.

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#строительство
#экономика
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Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты
Экономист Петрова: обязательная 13-я зарплаты разгонит цены в РФ еще сильнее
25 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock/Vershinin

Обязательная 13-я зарплата приведет к росту цен на продукцию и разгонит инфляцию. Так считает экономист Светлана Петрова.
Накануне лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13 зарплату не позднее 20 декабря. Как отметил Миронов, сейчас работодатели могут поощрять работников выплатой 13 зарплаты. Как показывает практика, многие компании не всегда пользуются такой возможностью.

«У работодателей и без 13-й зарплаты есть большой арсенал инструментов, чтобы поощрить работника. Можно прописать какие угодно премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — рассказала Петрова в беседе с 360.ru.

Эксперт отметила, что за 13-ю зарплату придется заплатить и «13-е налоги», на что у работодателя может не быть средств. Тогда он будет вынужден заложить дополнительные расходы в цену своей продукции, что повлияет на окончательные ценники. Рост стоимости продукции еще больше разгонит инфляцию, а это мина замедленного действия, заключила Петрова.

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В ЦБ рассказали, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса
ЦБ: около 10 миллионов клиентов банков переводили деньги на дропперские карты
25 декабря 2024, 12:15

Фото: iStock/Younes Kraske

В 2024 году порядка 10 млн клиентов российских банков переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц, продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.
По его словам, речь идет о дропперских картах. Стоит отметить, что люди, которые совершали эти транзакции, как правило, не были злоумышленниками.

Зачастую они, делая переводы средств на такие карты, покупали ставку в онлайн-казино или криптовалюту. Шабля подчеркнул, что цифра вовлеченности является весьма внушительной. Утверждается, что в переводы оказались вовлечены около 13% трудоспособных граждан РФ.

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#карты
#онлайн
#люди
#рф
#банк россии
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Россиянам рассказали о новой платформе по контролю за переводами граждан
ЦБ и Росфинмониторинг разработают платформу по контролю за переводами россиян
25 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/A stockphoto

Центробанк России (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, экспертами и банками разрабатывает новую платформу для борьбы с подозрительными банковскими операциями.
Как сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет централизованно передавать банкам данные о так называемых клиентах-дропах — лицах, предоставляющих свои счета и карты для незаконных операций.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — пояснил глава службы Банка России.
На данный момент ЦБ может делиться информацией о подозрительных транзакциях только с банками, клиентами которых являются дропы. Новая система позволит централизовать данные и оперативно передавать их всем кредитным организациям. Это поможет не только отслеживать, но и предотвращать доступ дропов к банковским услугам, включая открытие счетов или выпуск карт.

Разработка платформы направлена на усиление контроля за незаконными транзакциями и предотвращение использования банковской системы для теневой экономики. Проект всё ещё находится на стадии проработки, однако ЦБ уже наладил онлайн-контроль транзакций в сотрудничестве с отдельными банками.

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#деньги
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Ряд крупных российских банков понизил ставки по вкладам
24 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Российские банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк понизили ставку по ряду сберегательных продуктов после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные маркетингового агентства Marcs.
Отмечается, что 23-24 декабря Газпромбанк принял решение понизить ставки по рублёвым вкладам на сроках 91-181 дней на 0,5-1 процентный пункт – до 21,7-23%.

Также Московский кредитный банк (МКБ) объявил о понижении ставок по вкладам на 0,5-2 процентных пункта. Максимальная ставка снижена на один процентный пункт – до 24%.

21 декабря Альфа-банк тоже понизил ставки в пределах 0,4-2 процентных пунктах.

При этом, несмотря на решение Центробанка, ВТБ, Промсвязьбанк и ОТП Банк пока не собираются снижать ставки по кредитам.

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#россия
#банк россии
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ЦБ понизил курсы доллара и евро
24 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Банк России установил на 25 декабря 2024 года официальный курс доллара на уровне 99,8729 рубля — это на 1 рубль 74 копейки ниже прошлого показателя.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль 2 копейки, до 104,231 рубля.

Ещё Банк России понизил курс юаня на 16 копеек, до 13,6624 рубля.

Регулятор устанавливает курс валют, основываясь на информации по сделкам с долларом, евро на внебиржевом межбанковском рынке. Банк России формирует стоимость после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.

Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.

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