Стало известно, какими автомобилями переполнены склады в России

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Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забили склады в РФ машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Поставщики ожидали большего спроса на автомобили на фоне повышения утильсбора, в результате чего произошло затоваривание складов. Директор «Автостата» Сергей Целиков пояснил, что стоки брендов из Китая на сегодняшний день составляют 200–250 тыс штук. Примечательно, что максимальные запасы в прошлом году составляли 175 тыс штук.
Уточняется, что исправить положение будет непросто — в условиях удорожания кредитов затоваривание не приведет к снижению цен. При этом стоимость новых автомобилей может также вырасти на 10%. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что следующий год будет сложным для российского авторынка.
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