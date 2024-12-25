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В ЦБ рассказали, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса

ЦБ: около 10 миллионов клиентов банков переводили деньги на дропперские карты
Фото: iStock/Younes Kraske

Фото: iStock/Younes Kraske

В 2024 году порядка 10 млн клиентов российских банков переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц, продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.


По его словам, речь идет о дропперских картах. Стоит отметить, что люди, которые совершали эти транзакции, как правило, не были злоумышленниками.

Зачастую они, делая переводы средств на такие карты, покупали ставку в онлайн-казино или криптовалюту. Шабля подчеркнул, что цифра вовлеченности является весьма внушительной. Утверждается, что в переводы оказались вовлечены около 13% трудоспособных граждан РФ.

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ЦБ и Росфинмониторинг разработают платформу по контролю за переводами россиян
25 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/A stockphoto

Центробанк России (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, экспертами и банками разрабатывает новую платформу для борьбы с подозрительными банковскими операциями.
Как сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет централизованно передавать банкам данные о так называемых клиентах-дропах — лицах, предоставляющих свои счета и карты для незаконных операций.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — пояснил глава службы Банка России.
На данный момент ЦБ может делиться информацией о подозрительных транзакциях только с банками, клиентами которых являются дропы. Новая система позволит централизовать данные и оперативно передавать их всем кредитным организациям. Это поможет не только отслеживать, но и предотвращать доступ дропов к банковским услугам, включая открытие счетов или выпуск карт.

Разработка платформы направлена на усиление контроля за незаконными транзакциями и предотвращение использования банковской системы для теневой экономики. Проект всё ещё находится на стадии проработки, однако ЦБ уже наладил онлайн-контроль транзакций в сотрудничестве с отдельными банками.

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Ряд крупных российских банков понизил ставки по вкладам
24 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

Российские банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк понизили ставку по ряду сберегательных продуктов после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные маркетингового агентства Marcs.
Отмечается, что 23-24 декабря Газпромбанк принял решение понизить ставки по рублёвым вкладам на сроках 91-181 дней на 0,5-1 процентный пункт – до 21,7-23%.

Также Московский кредитный банк (МКБ) объявил о понижении ставок по вкладам на 0,5-2 процентных пункта. Максимальная ставка снижена на один процентный пункт – до 24%.

21 декабря Альфа-банк тоже понизил ставки в пределах 0,4-2 процентных пунктах.

При этом, несмотря на решение Центробанка, ВТБ, Промсвязьбанк и ОТП Банк пока не собираются снижать ставки по кредитам.

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ЦБ понизил курсы доллара и евро
24 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Банк России установил на 25 декабря 2024 года официальный курс доллара на уровне 99,8729 рубля — это на 1 рубль 74 копейки ниже прошлого показателя.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль 2 копейки, до 104,231 рубля.

Ещё Банк России понизил курс юаня на 16 копеек, до 13,6624 рубля.

Регулятор устанавливает курс валют, основываясь на информации по сделкам с долларом, евро на внебиржевом межбанковском рынке. Банк России формирует стоимость после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.

Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.

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Экономист Беляев оценил экономические показатели Московской области за год
24 декабря 2024, 18:05

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Доходы в бюджет Подмосковья за 11 месяцев 2024 года выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Общая сумма составляет 1 трлн 180 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с традиционным обращением к жителям Подмосковья.
По словам главы региона, источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места. Бизнес – это движущая сила экономики, уверен Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

20% роста – хороший показатель. Такую оценку дал в интервью «Радио 1» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако он предположил, что он мог бы быть выше, если бы не жёсткая денежно-кредитная политика.
«20% – это вполне солидный рост. Тут, наверное, пятёрку можно поставить смело. Но, наверное, результаты могли бы быть лучше, если бы не было такой жёсткой денежно-кредитной политики, которая всё-таки сдерживает у нас развитие экономики. И, скорее всего, всё получилось только из-за того, что есть какие-то льготные программы – и федеральные, и Московской области, программы финансирования, льготного кредитования», – отметил экономист.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он особо подчеркнул, что для успешного развития крупного предприятия необходимо льготное кредитование со стороны государства и региона.
«Если ты не можешь кредитоваться, как ты будешь функционировать? Надо понимать, что предприятие, начиная с определённого размера, без кредита, существовать просто не может. Так устроена рыночная экономика. Кто-то из высоких чиновников советовал работать на свои деньги. Но за свои деньги может работать мелкий лавочник. С определённого уровня крупности у предприятия должен быть кредит. Как раз он позволяет всем колёсикам производства, крутиться. как смазка для шестерёнок», – привёл сравнение собеседник «Радио 1».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

При этом он отметил, что показатель импортозамещения в Подмосковье мог бы быть выше.
«Из 357 проектов импортозамещения было реализовано 157. Но этого маловато – всего 50%. Что такое импортозамещение? Это значит, какой-то производитель освободил вам нишу, куда вы можете прийти и работать, освободил кусок рынка. То есть были иностранные производители и иностранная продукция. Они вам этот рынок освободили, и вы должны были туда оперативно воткнуться», – сказал Беляев.
Эксперт уверен, что, если бы не жёсткая денежно-кредитная политика, дела с импортозамещением пошли бы гораздо лучше.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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#импортозамещение
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Reuters: индийские НПЗ уже ищут замену российской нефти на Ближнем Востоке
24 декабря 2024, 16:04

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, которые в большинстве своём покупают сырье в РФ, стали искать варианты выхода на ближневосточный рынок нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники передало Reuters.
Повод для подобной активности — затруднения с поставками. Компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе для загрузки мощностей требуется до десяти миллионов баррелей нефти из РФ, и им необходимо найти замену.

Нефтепереработчики обеспокоены тем, что решить вопрос с российским сырьем в будущие месяцы не получится. Обязательства России перед ОПЕК , которые требуют уменьшения добычи и компенсации прошлых превышений квот, а ещё рост российской переработки после завершения ремонтов собственных НПЗ снижают объемы экспорта.

Трейдеры полагают, что спотовые поставки нефти из России (с покупкой конкретной партии) снизились с ноября. Для Индии, ставшей самым крупным её покупателем после начала СВО, трудности стали сильно заметными. Источник агентства уверяет, что альтернативы поставкам из РФ существуют, но они дороже.

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#поставки
#рф
#нефть
#индия
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Инфляция по итогам года составит 9,6-9,8%, заявили в Банке России
24 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что инфляция в этом году будет порядка 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.

Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.

Специалист объяснил такую динамику низкими темпами роста цен в начале года.

Также директор департамента денежно-кредитной политики Банка России подчеркнул, что эффект ужесточения денежно-кредитных условий будет больше проявляться. Это выразится в нарастании дезинфляционных трендов в первом полугодии предстоящего года.

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#банк россии
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#цб рф
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#снижение
#экономика
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В Жуковском создали НПЦ по развитию беспилотных авиационных систем
24 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» получил статус «Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем». Такой приказ опубликовал Минпромторг, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«НПЦ БАС «Жуковский» – практически готовая площадка, которую Мининвест вместе с ЦАГИ развивает уже шесть лет. Там создана научно-производственная инфраструктура технопарка в сфере высоких технологий, есть испытательные лаборатории и аккредитованный сертификационный центр БАС в области аэродинамики и прочности БПЛА. В технопарке работают 43 резидента, специализирующихся на авиационных беспилотных технологиях. Каждый год они создают инновационные и импортозамещающие технологии более чем на 4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо площадки технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ в наукограде Жуковском работают научно-исследовательские предприятия и вузы авиационной направленности, оснащаются классы по изучению беспилотных технологий в средних школах.

Сегодня НПЦ БАС «Жуковский» включает сертификационный центр БАС и семь испытательных лабораторий, имеющих аккредитацию Росавиации, центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский центр и многое другое.

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Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре
24 декабря 2024, 15:00

Фото: iStock/Iurii Garmash

Объёмы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы с конца сентября по середину декабря сократились на 19%, а темпы отбора за этот период оказались максимальными за три года. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что в нескольких европейских государствах темпы отбора из местных ПХГ оказались ещё выше. Например, в Нидерландах объёмы газа уменьшились на 33%, а во Франции – на 28%.

Глава отдела ценообразования на газ в Европе Argus Media Наташа Филдинг заявила, что резкое ускорение темпов отбора связано с необходимостью компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить высокий спрос на внутреннем рынке. Он, в свою очередь, вызван холодной погодой и скорым прекращением транзита российского газа через Украину.

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#спрос
#украина
#россия
#европа
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АКРА: санкции против российских алмазов навредят и африканским странам
24 декабря 2024, 14:17

Фото: iStock/ Bjoern Wylezich

Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) санкции, которые ввели против российских алмазов, могут навредить странам Африки. Его результаты процитировало ТАСС.
Эксперты обратили внимание, что доля российских алмазов на рынке составляет 30 процентов. Также на территории Российской Федерации располагается 60 процентов доказанных мировых запасов данных драгоценных камней. Тем африканским странам, доходы которых по большей части зависят от продажи минерала, из-за санкций против российских алмазов будет необходимо сертифицировать каждый камень для подтверждения географии его происхождения.

В АКРА полагают, что такое положение обернется ростом издержек для этих стран. Потом издержки повлияют и на всю отрасль.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения.

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#эксперты
#африка
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