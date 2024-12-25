В ЦБ рассказали, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса

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В 2024 году порядка 10 млн клиентов российских банков переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц, продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.
По его словам, речь идет о дропперских картах. Стоит отметить, что люди, которые совершали эти транзакции, как правило, не были злоумышленниками.
Зачастую они, делая переводы средств на такие карты, покупали ставку в онлайн-казино или криптовалюту. Шабля подчеркнул, что цифра вовлеченности является весьма внушительной. Утверждается, что в переводы оказались вовлечены около 13% трудоспособных граждан РФ.
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Екатерина Коршунова