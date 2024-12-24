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SHOT: В России выросло число штрафов за новогоднее украшение автомобилей

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В России резко увеличилось количество штрафов за украшение автомобилей новогодней атрибутикой. Чаще всего наказывают водителей, украшающих свои машины электрическими гирляндами.


Согласно российскому законодательству, в ряде случаев любителей ставить яркие украшения на свои автомобили могут ждать штрафы по статье 12.5 КоАП РФ «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства», сообщает телеграм-канал SHOT. Инспектор ГБДД вправе потребовать снять гирлянды с машины, а потом специально приехать в отдел и показать, что ничего лишнего на авто больше нет.

Если, например, обвешать гирляндами кузов и подключить их напрямую к электропроводке автомобиля — штраф гарантирован, так как это является вмешательством в работу электрической системы машины. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) пояснил, что избежать наказания можно, если включить гирлянду в прикуриватель. Это не считается изменением конструкции автомобиля.

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