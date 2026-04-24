«Общество оздоравливается»: В Госдуме оценили желание мужчин сидеть в декрете
В России каждый второй мужчина готов уйти в декрет вместо жены. К такому выводу пришли исследователи Superjob. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала эту тенденцию позитивной.
В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявила, что желание мужчин брать отпуск по уходу за ребёнком говорит об «оздоровлении общества».
«Законодательно давно уже отрегулировано, то есть закон позволяет мужчине тоже осуществлять право по уходу за ребёнком, получать выплаты. Правда, они составляют 40% от заработной платы. Семьи, как правило, определяют сами, кто выходит в декретный отпуск», — отметила Нина Александровна.Останина сообщила, что ребёнок лучше чувствует себя в обществе при участии обоих родителей в воспитании. При этом она подчеркнула важность ответственного отцовства: современные мужчины проявляют к маленьким детям столько же тепла и нежности, как и женщины.