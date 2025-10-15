Росприроднадзор объявил о старте всероссийской акции «Экоелка»

15 октября 2025, 15:56

Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

О начале ежегодной предновогодней акции «Экоелка» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Мероприятие проводится в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».