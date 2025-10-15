Росприроднадзор объявил о старте всероссийской акции «Экоелка»
Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
О начале ежегодной предновогодней акции «Экоелка» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Мероприятие проводится в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Стать участником может каждый, изготовив новогоднее украшение из использованного пластика. Цель акции – показать, как повторное использование отходов помогает снизить вред для экологии. Работы принимаются с 15 октября по 1 декабря этого года.
Светлана Радионова отметила, что в 2024-м участники сделали около 7 тысяч экологичных новогодних украшений – снеговиков, щелкунчиков, кукол в национальных костюмах, паровозов, шишек и символа премии – белого мишки. Для их создания использовались различные пластиковые предметы: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и многое другое.
Самые яркие украшения появятся на главной экоелке страны в Московском зоопарке. Создатели отобранных работ смогут бесплатно посетить зверинец. Оценивать будут идею, сложность изготовления и внешний вид готового изделия.
Международная премия «Экология – дело каждого» учредил Росприроднадзор 31 марта 2021 года. Она присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты в сфере охраны окружающей среды.
