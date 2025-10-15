Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
В столице, на площадке Дома союзов, 5 и 6 декабря состоится II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Мероприятие, которое соберет свыше тысячи участников, посвящено поиску путей для социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации.
Стратегическим и информационным партнером форума выступило издание NEWS.ru. Как отметила главный редактор Ольга Сабурова, поддержка форума обусловлена осознанием общественной значимости восстановления исторических территорий. По ее словам, ожидается, что итогом работы станут конкретные контракты и партнерские соглашения, которые заложат основу для роста новых субъектов РФ.
В числе приглашенных — представители федеральных и региональных властей, крупные российские и международные инвесторы, девелоперы и руководители ведущих промышленных и финансовых компаний, а также отраслевые эксперты.
Ключевой темой форума станет концепция «бизнес-патриотизма». Как пояснил советник губернатора Херсонской области Руслан Сыртланов, эта идея предполагает, что частные инвестиции должны быть не только прибыльными, но и социально ответственными.
В программе мероприятия — обсуждение вопросов экономики будущего, проектов в АПК, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, туризма, ЖКХ и внедрения цифровых инноваций. Отдельное внимание уделят сотрудничеству со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, а также расширению торгово-промышленного потенциала.
