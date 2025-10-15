15 октября 2025, 15:50

Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве в декабре

Фото: istockphoto / Andrey Rykov

В столице, на площадке Дома союзов, 5 и 6 декабря состоится II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Мероприятие, которое соберет свыше тысячи участников, посвящено поиску путей для социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации.