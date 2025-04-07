Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года

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Стоимость одного барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на момент 02:50 по московскому времени составляла $63,46 за баррель. В процентном соотношении падение цены оказалось на уровне -3.32%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала период, в который инфляция в России придет в норму. По ее словам, этого стоит ожидать к концу этого года. Напомним, что на данный момент ставка находится на уровне 21% годовых.
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Иван Мусатов