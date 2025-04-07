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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые за 4 года

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Стоимость одного барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на момент 02:50 по московскому времени составляла $63,46 за баррель. В процентном соотношении падение цены оказалось на уровне -3.32%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала период, в который инфляция в России придет в норму. По ее словам, этого стоит ожидать к концу этого года. Напомним, что на данный момент ставка находится на уровне 21% годовых.

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#нефть
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ЦБ обновит дизайн банкноты номиналом в 500 рублей
04 апреля 2025, 20:34

Фото: istockphoto/hank5

Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей, заявил в беседе с агентством «Интерфакс» зампред финансового регулятора Сергей Белов. Он уточнил, что сроки выхода обновленных купюр достоинством 10, 50 и 500 рублей сместились.
«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — прокомментировал собеседник.

Белов добавил, что эскизы уже разработаны, осталось только принять решение, которое за советом директоров ЦБ. Купюру планируют представить до конца года, чеканка пяти- и десятирублевых монет останется, резюмировал зампред.

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Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю
Аналитик Шепелев: на следующей неделе доллар будет стоить 86 рублей
04 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Oakozhan

На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, а юань 11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, окончание налогового периода и неопределенность на мировой арене не сильно отразились на российской валюте.
«Судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой денежно-кредитной политики охлаждает кредитную и потребительскую активность населения — рубли больше сберегают и меньше тратят», — указал одну из причин Шепелев в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценил потенциал для роста стоимости золота в связи с началом мировых торговых войн. В разговоре с RT аналитик отметил, что этот актив защищен от инфляции в мире, рецессий и геополитической напряженности, так как с 2018 года золото вступило в долгосрочный растущий цикл, которые обычно длятся 8-10 лет.
«Стоимость золота, по нашим оценкам, стремится к отметке $3800—4000 за унцию в данном долгосрочном цикле», — поделился эксперт.
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В Кремле раскрыли реакцию мировой экономики на новые пошлины США
Песков: мировую экономику лихорадит от новых пошлин США
04 апреля 2025, 13:39

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об эмоциональной реакции мировой экономики на новые американские пошлины. По его словам, сейчас ее буквально лихорадит.
«Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит», — прокомментировал Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о «взаимных» пошлинах на иностранный импорт. Минимальная базовая ставка доходит до 10%, но тарифы для каждой страны откалибруют. Они составят половину от того, что взимается с фирм, которые ввозят американскую продукцию. А вот на европейские товары пошлина равна 20%.

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#мир
#россия
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#сша
#кремль
#дмитрий песков
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В России могут ввести «шашлычное эмбарго» в преддверии майских праздников
Депутат Чернышов предложил ограничить экспорт мяса перед майскими праздниками
04 апреля 2025, 03:07

Фото: iStock/nastya_ph

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками. Соответствующее обращение направлено министру сельского хозяйства Оксане Лут, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.
«В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне», — объяснил Чернышов.
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В инициативе говорится о введении ограничений до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки. Объем беспошлинного импорта должен составить не менее 150 тысяч тонн, чтобы избежать дефицита и роста цен.

Чернышов напомнил, что аналогичные меры применялись в 2023–2024 годах, что помогло увеличить предложение на внутреннем рынке.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул необходимость своевременного принятия решений для предотвращения резкого подорожания мяса. По его мнению, «шашлычное эмбарго» поможет потребителям в праздничный период.

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Набиуллина раскрыла, когда инфляция в России придет в норму
Набиуллина: к концу 2025 года инфляция придет в норму
03 апреля 2025, 14:39

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Инфляция в России продолжит снижаться и придет в норму к концу 2025 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.
Напомним, в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 21% годовых. При этом отмечалось, что впредь Банк России повысит ставку только если динамика дезинфляции не обеспечит достижение цели.

«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что инфляция в конце прошлого года была очень большой — порядка 14% в пересчете за весь год. Чтобы справиться с этой ситуацией ЦБ вынужден был поднять ставку до 21%.

При этом Набиуллина считает, что инфляция продолжит опускаться и уже к концу года придет в норму.

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